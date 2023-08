Rimborso asili nido, via alle domande 

Dal 18 agosto fino al 18 settembre si potrà fare domanda per il bonus regionale “Nidi gratis”. Si tratta di un rimborso della retta pagata dalle famiglie dal primo gennaio al 31 luglio di quest'anno per gli asili nido e i micronidi di Monserrato. Può essere cumulato con i bonus per la frequenza di asili pubblici e privati erogati dall’Inps, ed è riconosciuto a chi ha una soglia Isee annuale non superiore a 40 mila euro. Le famiglie dei bimbi che frequentano gli asili possono avere maggiori informazioni nel sito web del Comune.

