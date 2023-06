Rimborsi viaggi, cadono le accuse per il sindaco Milia 

Nessun processo penale contro il sindaco Graziano Milia. I giudici del Tribunale hanno dichiarato prescritte le accuse di peculato mosse dalla Procura per i rimborsi di alcuni viaggi e missioni di quando il primo cittadino era presidente della Provincia (dal 2005 al 2010). Il collegio della Seconda sezione penale presieduto da Simone Nespoli ha accolto la tesi dell’avvocato difensore Guido Manca Bitti che sosteneva come la prescrizione fosse già maturata ancora prima che il pubblico ministero Andrea Vacca chiedesse il rinvio a giudizio, poi accolto dalla Gup Ermengarda Ferrarese.

Si è dunque chiuso, ancora prima che iniziasse il dibattimento, il processo nato dall’inchiesta sui rimborsi dei viaggi: per la Procura non doveva essere la Provincia (poi diventata Città Metropolitana) a pagare quelle trasferte, ma il Comitato delle Regioni della Comunità europea di cui Milia faceva parte. Già in udienza preliminare la giudice Ferrarese aveva fatto cadere buona parte delle accuse per il troppo tempo trascorso, limitando i peculati a 17 mila euro. Ieri i giudici della Seconda sezione del Tribunale hanno ritenuto che anche quelle ipotesi di reato fossero prescritte.

Per gli stessi fatti Milia è stato di recente condannato dalla Corte dei Conti della Sardegna al pagamento di 122mila euro a favore della Città Metropolitana di Cagliari, ma la difesa ha già impugnato la sentenza alla Sezione giurisdizionale d’appello della magistratura erariale.

