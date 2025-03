«Rimborsi, procedura lunga e poco trasparente» 

Il rimborso dei biglietti – in caso di mancata partenza - è una delle garanzie riservate ai passeggeri sardi dal sistema di continuità territoriale. Ma da quando il servizio è stato affidato ad Aeroitalia le lamentele non mancano. «Sul sito della compagna non esiste una sezione chiara e dedicata ai rimborsi», denuncia Alessandra Zedda, consigliera comunale della Lega a Cagliari. Riottenere i soldi spesi per l’acquisto di un biglietto inutilizzato non è semplice. A volte passano diversi mesi. Aeroitalia solitamente cerca di emettere un voucher. Che non sono la stessa cosa. «Per richiedere il rimborso bisogna perdersi in una marea di pagine, link nascosti e form poco intuitivi. Non c’è nessuna istruzione chiara: bisogna inserire i dati della prenotazione in un generico modulo “Richieste & Suggerimenti” e si scopre che serve anche l’allegato di un documento di identità, mai richiesto in fase di acquisto», racconta Zedda.

Il confronto con le altre compagnie a cui in passato era affidato il servizio è impietoso: «I rimborsi erano istantanei, si potevano chiedere con un semplice click o via telefono. Ora invece Aeroitalia ha creato un sistema confuso, farraginoso e poco trasparente», conclude la consigliera della Lega. Un meccanismo su cui si erano già espressi in maniera negativa anche le agenzie di viaggio dell’Isola.

RIPRODUZIONE RISERVATA