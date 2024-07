Rimborsi per la siccità, via alle domande 

Gli agricoltori e gli allevatori di Burcei che hanno subito danni per il perdurare delle scarse precipitazioni nel periodo novembre 2023 - giugno 2024 devono farne segnalazione al Comune entro il 17 luglio. Per questo gli interessati devono presentarsi nell'ufficio protocollo-segreteria per la compilazione dell'apposita scheda.

Come è noto la Giunta comunale di Burcei ha proclamato la scorsa settimana lo stato di calamità naturale. «La carenza di piogge - si legge nella delibera del Comune - durante la trascorsa stagione autunnale, invernale e primaverile ha provocato danni ingenti alle aziende agricole e agli imprenditori economici che operano nel settore agroalimentare del territorio comunale di Burcei, con conseguente compromissione dell'annata agraria e con effetti devastanti su tutta l'economia locale». Un momento davvero difficile con le temperature nuovamente salite negli ultimi giorni. (ant. ser.)

