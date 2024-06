Rimborsi per la siccità, domande in scadenza 

Anno torrido nelle campagne sestesi, come denunciato da tanti coltivatori, e il Comune ha chiesto lo stato di calamità. Decine le richieste, ma c’è ancora tempo per chi ha avuto la propria coltivazione rovinata dalla siccità. C’è ancora tempo per chiedere il rimborso ma la scadenza è vicinissima. Il modulo va compilato entro la mezzanotte di domani, tramite il sito del Comune, con un link che rimanda direttamente all’Agenzia Laore. Occorre accedere con Spid e indicare i danni subiti, entro 10 giorni dall’evento calamitoso.

RIPRODUZIONE RISERVATA