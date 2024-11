Rimborsi per i disabili: stanziati 30mila euro 

Sono aperti i termini di iscrizione al bando del Comune per la richiesta di un contributo alle famiglie per le spese di trasporto di studenti disabili in relazione all'anno solare 2024 (massimo di 9 mesi scolastici). Il bando prevede un fondo complessivo di 30.737 mila euro. «La scuola, oltre che promuovere un’educazione di qualità, deve saper rispondere alle esigenze di tutti e deve essere accessibile a tutti; obiettivi questi che, per essere raggiunti, necessitano di strumenti e azioni che favoriscano la partecipazione, l’autonomia e soprattutto la Pari opportunità», dice l'assessora alla Pubblica istruzione, Loredana Porcu.

«In questi primi tre anni l’impegno dell’amministrazione per reperire fondi che supportino a livello organizzativo l’istruzione degli studenti con disabilità è stato costante, anche grazie al lavoro dei Servizi Pubblica Istruzione e Sociale – prosegue l'assessora – Questa specifica misura è stata attivata lo scorso anno per la prima volta: quest’anno abbiamo scelto di estendere il contributo anche alle famiglie di studenti con disabilità. Le domande devono essere compilate telematicamente entro il prossimo 2 dicembre.

