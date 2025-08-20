VaiOnline
I cavalieri
21 agosto 2025 alle 00:22

Rimborsi e percorso, è protesta 

Per la festa del Redentore è annunciata la presenza dei cavalieri. Le adesioni sono decine fra il capoluogo e l’Isola, ma c’è malumore tra gli appassionati del settore equestre cittadino che non approvano percorso e criteri organizzativi della sfilata. I telefoni degli uffici comunali ieri hanno squillato a vuoto. Impossibile capire l’esatto numero dei cavalieri.«Sarò presente alla sfilata per amore della mia città e senso di devozione - dice l’amazzone Claudia Fadda, ex consigliera comunale - ma è importante che il brevissimo percorso che da via Lamarmora percorre il Corso e termina ai Giardini venga rivisto». Emergono anche forti perplessità sulla mancanza di rimborsi per i cavalieri nuoresi. «Sono diversi - conferma Fadda - coloro che non approvano l’assenza di un rimborso. I costi sono ingenti e così come è stato fatto per coloro che ci raggiungono da tutta la Sardegna si chiedono gli stessi diritti. Ma soprattutto di rimettere al centro la figura del cavallo come avviene per la Cavalcata a Sassari e Sant’Efisio a Cagliari». L’amministrazione sarebbe pronta a rivedere disciplinare e criteri di adesione per il prossimo anno. I cavalieri rilanciano: «È importante che come viene fatto per i gruppi folk anche la nostra presenza futura ritorni ad essere primaria all’interno della festa». (g. i. o.)

