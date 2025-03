Rimborsi e ausili per la bimba malata 

Rimborso delle spese mediche sostenute fuori dalla Sardegna e convocazione della Commissione per il riconoscimento dell’invalidità civile. Arrivano finalmente le risposte tanto attese dai genitori della bambina di otto mesi di Barrali, nata con un grave deficit psicofisico, che nei giorni scorsi si sono rivolti al nostro giornale, l’Unione Sarda, per denunciare i gravi ritardi nel riconoscimento dei benefici di legge a favore della disabilità. Sabato mattina, intanto, è stato consegnato dalla Asl il seggiolino speciale prescritto dai fisioterapisti per assicurare una postura corretta alla piccola paziente.

La Asl

«Abbiamo già firmato i mandati di pagamento dei rimborsi per le spese sanitarie extra Regione – conferma Roberto Massazza, direttore sanitario della Asl 8 di Cagliari – la Commissione per il riconoscimento dell’invalidità civile si riunirà domani o, al più tardi, mercoledì». Un passaggio fondamentale quest’ultimo per consentire alla bambina di beneficiare delle misure per le disabilità gravi e al padre Marco Cangiolu, operaio edile, di usufruire dei permessi dal lavoro previsti dalla legge 104. La bambina potrà così proseguire le cure in Lombardia presso un centro medico di Como, specializzato nella riabilitazione pediatrica. Un percorso necessario per il recupero di alcune funzioni, per il quale sono decisivi i primi due anni di vita.

I genitori

«Ringraziamo tutte le persone che in questi giorni si sono interessate al nostro caso – dicono Marco e la moglie Jessica Murgia – abbiamo ricevuto decine di telefonate e un mare di solidarietà che ci ha scaldato il cuore. Certo avremmo voluto evitare l’esposizione mediatica. Siamo persone molto riservate. Speriamo che questo serva ad aiutare chi si trova nelle nostre stesse condizioni».

In tanti si sono schierati al fianco dei genitori, una mobilitazione massiccia che costretto la burocrazia ad attivarsi per tutelare i diritti della bambina come richiesto mercoledì scorso anche dalla Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza Carla Puligheddu: «Sono situazioni che non dovrebbero mai accadere – ammette Roberto Massazza – purtroppo però alcuni casi, vista l’organizzazione complessa della nostra azienda, possono sfuggire al nostro controllo. L’importante è intervenire subito una volta accertati». Il caso, dunque, sembra chiuso. Lo conferma anche l’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi che si è occupato personalmente della vicenda: «La situazione è in via di rapida risoluzione. La Commissione si riunirà a breve per esaminare i documenti. Non ci sarà bisogno di visitare la bambina. Questo grazie alla semplificazione, recentemente introdotta, che consente di velocizzare l’iter delle Commissioni in tutti i casi in cui sia possibile accertare la persistenza di uno stato di invalidità o disabilità, senza visite inutili».

