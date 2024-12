Rimborsi delle rette, i soldi non bastano 

Natale è alle porte e l’estate per molti ragazzi è un ricordo lontano ma a rinfrescare la memoria ci pensa il Comune. Arriva infatti la graduatoria dei rimborsi per la frequentazione dei centri estivi nell’estate 2024, che ormai sta per concludersi.

Numeri importanti, ma anche brutte sorprese. Sono ben 203 gli aventi diritto a un rimborso, ma solo 97 lo riceveranno. Per ciascuno degli altri c’è la sconsolante dicitura “ammesso non beneficiario per mancanza di risorse”. Tradotto, i soldi, forniti dalla Regione, non bastano per tutti, e così molte famiglie che contavano su questo piccolo aiuto rimarranno deluse. Altri nove gli esclusi, per ragioni perlopiù legate alla mancanza di requisiti. Ora per poter verificare la propria posizione nella graduatoria occorre consultare l’avviso pubblicato nel sito ufficiale del Comune.

Ogni richiedente ha un numero, lo stesso comunicato quando aveva fatto richiesta, ormai mesi fa. Per partecipare, oltra a un Isee non superiore a 20 mila euro, serviva avere un figlio di massimo 17 anni che aveva frequentato, con le prove documentali necessarie, un centro ricreativo nella calda estate tra giugno e settembre. Intanto sono varie decine le famiglie in situazioni difficili seguite dal Comune con i Servizi Sociali. Per loro ci sono anche altre iniziative, come la consegna gratuita di legna da ardere.

