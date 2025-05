«Rimborsi comunali in forte ritardo» 

C’è malumore, a Serramanna, per il ritardo del Comune nella liquidazione dei rimborsi chilometrici in favore delle famiglie residenti nel territorio per l’accompagnamento dei figli a scuola. Il precedente bonifico, a marzo, riguardava gli ultimi quattro mesi del 2024. Da allora più nulla. «Siamo in tanti, fra chi vive fuori dell’abitato, ad avere lo stesso problema», sottolinea una madre che chiede di non pubblicare le sue generalità per timore di conseguenze, «siamo a fine maggio e da 5 mesi il Comune non ci riconosce le somme. Ci era stato assicurato che il rimborso sarebbe arrivato trimestralmente, ma così non è stato. Intanto dobbiamo sostenere le spese per il carburante e dedicare del tempo ad accompagnare i nostri figli a scuola».

La somma

La donna, residente nella zona di Su Ciumentau a ridosso del Rio Leni, è madre di una bambina che frequenta la scuola Primaria e protesta anche per lo stato pietoso delle strade rurali. «Fare avanti e indietro per il paese su quei fondi dissestati più volte al giorno mi ha distrutto l’auto: ho dovuto comprarne una nuova». Cinque euro al giorno in media, a seconda della distanza: è l’importo del rimborso chilometrico che copre le spese sostenute per accompagnare a scuola gli studenti. Iniziativa voluta dal Comune dopo la decisione, alcuni anni fa, di chiudere il servizio di scuolabus pubblico, giudicato antieconomico.

Proteste

Ma la cadenza irregolare dei bonifici non piace agli interessati. «Il 18 marzo ho ricevuto, come tutti i genitori, i rimborsi da settembre a dicembre del 2024», interviene una seconda madre, «da allora nulla: un funzionario comunale sostiene che il ritardo sia dovuto alla carenza di personale nel municipio». E se anche quest’ultima, che ha una figlia da portare ogni giorno da Su Pranu alla Primaria, accetta di parlare solo con la garanzia dell’anonimato, meno timori ha Barbara Steri, consigliera di minoranza e madre anch’essa di una bimba in età scolare.

«Abito in campagna e sono buona testimone di tutti i problemi, come i disservizi nella raccolta dei rifiuti, che si associano ai ritardi nel pagamento dei rimborsi chilometrici», attacca: «Da madre mi viene da dire che noi residenti fuori paese siamo trattati da cittadini di serie B, e da consigliera prendo atto che nell’area amministrativa comunale, della quale fa parte il servizio in questione, non c’è personale e non riescono a fare fronte alle scadenze. Tutto questo è ampliato dalle scelte fatte, nella criticità della pianta organica, da un Comune che evidentemente non considera prioritario liquidare le indennità nonostante molte famiglie ne abbiano bisogno».

Il primo cittadino

Il sindaco Gabriele Littera però non ne fa una questione di mancanza di personale: «Non ci sono scadenze per la liquidazione, e quanto dovuto sarà pagato una volta che le scuole avranno trasmesso al Comune i dati finali delle presenze degli alunni».

RIPRODUZIONE RISERVATA