Rimborsi agli studenti 

A Fordongianus è stato previsto uno stanziamento per contribuire al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili da parte degli studenti pendolari che nell'anno scolastico 2023/’24 hanno frequentato le lezioni. Il rimborso spetta agli studenti iscritti e frequentanti gli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica e i Conservatori di musica, pubblici o privati. Sono esclusi i corsi di formazione professionale. Gli interessati devono presentare domanda al Comune tramite i moduli in distribuzione in Comune o scaricabili dal sito internet istituzionale entro lunedì 13. ( a. o. )

