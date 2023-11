Rimase 27 ore sulla barella, anziana morta 

Morta in ospedale a Nuoro Annamaria Motzo, la pensionata di Bolotana rimasta 27 ore in barella. Era stata poi dimessa prima di ritornare, due giorni dopo il primo accesso, nel reparto di Medicina del San Francesco. Potrebbe esserle stata fatale un’infezione. C’è amarezza tra i familiari. «Niente denunce, non la riportano in vita - spiega il genero Diego Deriu, consigliere comunale a Bolotana - ma c’è grande amarezza per un servizio sanitario dimostratosi del tutto inadeguato».

La donna, 74 enne, ospite in una struttura per anziani e allettata, era stata accompagnata martedì 7 novembre in ospedale dall’ambulanza. Qui era rimasta per 27 ore su una barella prima di essere visitata. Poi le dimissioni con un gastroprotettore e il ritorno nella struttura.

«Lì è rimasta due giorni senza che le sue condizioni fisiche migliorassero, l’abbiamo riportata in ospedale quando la situazione sembrava complicarsi», spiega Deriu. Qui è stata nuovamente ricoverata, nel reparto di Medicina, dove è rimasta per una settimana fino alla morte, che è avvenuta sei giorni fa. Il genero racconta che dopo aver fatto una gastroscopia è morta: da quell’esame erano passati due giorni. «Domenica ci hanno chiamato per direi che era in fin di vita, poco ore dopo è morta. L’amarezza è tanta».

