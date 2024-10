“Rimas, sonus e cantzonis” Le voci della nostra terra 

Due giorni speciali dedicati a “Rimas, sonus e cantzonis”, rassegna stabile che mette al centro la poesia sarda in scena in tutte le sue varianti, in un continuo dialogo tra presente e passato. Due giorni di poesia, ma anche di musica, incontri, presentazioni di libri e mostre. Un autentico viaggio immersivo nella più antica forma di espressione vocale sarda, in compagnia dei protagonisti e delle protagoniste più interessanti e originali dell’Isola.

Questa in sintesi l’anima di “Rimas, sonus e cantzonis”, terza edizione della rassegna ideata dall’associazione S’Ardmusic con la regia di Ambra Pintore - e il contributo dell’Assessorato Regionale al Turismo della Sardegna - in scena al Teatro Massimo di Cagliari giovedì e venerdì.

La musica

A dare voce alla storia linguistica dell’Isola saranno alcune tra le formazioni di cori a tenore più note, distintesi sia per il particolare traju vocale nell’interpretazione dei versi storici dei grandi poeti, sia per la scrittura originale che tratta temi attuali della società sarda. In dialogo con la più antica forma di espressione vocale ci saranno, di volta in volta, in seno a vari eventi tematici, i suoni delle launeddas e dell’organetto, le voci femminili, la coralità delle polifonie maschili e femminili, cantautori e cantautrici.

La vetrina

Per due giorni il Massimo di Cagliari, si trasformerà in una vera e propria vetrina della tradizione culturale isolana, permettendone la divulgazione, la conoscenza e la spettacolarizzazione in un periodo come quello attuale lontano dalla concentrazione dei cartelloni estivi e capace al contempo di attirare appassionati e turisti da tutta Italia e Europa.

Il cartellone

Si parte giovedì alle 18.30 con l’inaugurazione della mostra di abiti tradizionali di Sinnai, della collezione privata di Gigi Frigau, risalenti a un periodo che va dalla fine del ‘700 fino al ‘900; si prosegue alle 19 con la presentazione del catalogo fotografico “Mamas e fillas da Penelope a Eleonora” di Pietro Basoccu, edito dalla Soter, in lingua sarda e italiana, impreziosito dalle poesie inedite scritte dalla poetessa Anna Cristina Serra in campidanese. Ad accompagnare foto e poesie, sarà il set musicale del cantante e polistrumentista Enrico Frongia. La giornata si conclude con il concerto “Non fermiamo la tradizione”, alle 20.30, idea e regia di Ambra Pintore, sul palco con Pierpaolo Vacca, organetto; Tenore Sas bator colonnas, Scanu Montiferru; Cuncordia a launeddas: Federico Marras Perantoni; Buju Mannu con Alex DJIgno; Nila Masala, soprano e Manuele Pinna pianoforte; Ambra Quartetto con Roberto Scala, Federico Valenti, Diego Milia.

La rassegna prosegue venerdì alle 18.30 ancora con la mostra di abiti tradizionali di Sinnai; alle 19 la presentazione del libro “Camineras de Sonus” di Roberto Milleddu, un vademecum in lingua sarda sulle pratiche musicali di tradizione orale della Sardegna, con l’etnomusicologo Marco Lutzu e il set musicale dei Cuncordia a launeddas, formazione storia cagliaritana. La serata si conclude alle 20.30 con la messinscena di “Fortunate Possibilità” (S’Ardmusic/Abbà Edizioni 2024) il nuovo lavoro di Andrea Andrillo, un’opera realizzata in forma di disco-libro assieme alla poetessa Alessandra Fanti.

