Rimane o partirà? Intanto Piccoli ricomincia dal gol 

Un gran gol per aprire la stagione. Come un anno fa alla Carrarese, è di Roberto Piccoli la prima rete del Cagliari 2025-2026: il bel destro a incrociare con cui ha sbloccato la partita di sabato con la Virtus Entella, al termine di un'ottima azione tutta in verticale. Subito a segno, al termine di un'estate (ancora non conclusa, perché restano due settimane di mercato) in cui le voci su una sua partenza si sono più volte rincorse senza – al momento – tramutarsi in qualcosa di concreto. Ma l'ipotesi di lasciare i rossoblù, subito dopo il riscatto di giugno, non sembra averlo affatto condizionato: gli è bastato un tiro in porta, il primo della sua partita e in generale del Cagliari, per andare a bersaglio. E consolidare il suo status in un reparto offensivo che, con gli arrivi di Gennaro Borrelli, Sebastiano Esposito e Semih Kılıçsoy, ha molte opzioni in più.

In dubbio

«Piccoli è quel giocatore che magari all'ultimo potrebbe avere un'offerta pazzesca e andare via». Parole del presidente Tommaso Giulini dal ritiro di Ponte di Legno, lo scorso 17 luglio in un'intervista ad Alberto Masu per Videolina. E che hanno immediatamente proiettato il numero 91, riscattato a giugno per circa 12 milioni di euro dall'Atalanta, fra i possibili partenti. Ma la richiesta fra 25 e 30 milioni, ossia poco più del doppio di quanto pagato ai bergamaschi, per ora non è stata nemmeno avvicinata. La Fiorentina sembra avvicinarsi all’attaccante, è di ieri notte l’indiscrezione di un possibile, prossimo affondo per portarsi a casa Piccoli. E poi diversi sondaggi, come quello del West Ham: gli inglesi, battuti all'esordio in Premier League, hanno però già tre punte centrali, ossia Füllkrug e Bowen (titolari avantieri) più il nuovo arrivato Wilson. Da capire se spunterà qualcosa da qui a lunedì 1.

La coppia

La scorsa stagione è stata la prima in carriera di Piccoli in doppia cifra, 10 gol più la doppietta in Coppa Italia contro la Carrarese all’esordio. Ma dietro di lui a livello realizzativo c'è stato il vuoto o quasi, perché gli altri attaccanti messi assieme hanno segnato la metà delle sue reti (2 Luvumbo, 2 Pavoletti, 1 Coman). Tanto che il secondo miglior marcatore era Zortea a quota 6, che punta di certo non è. Sabato (e spesso nelle amichevoli) Piccoli ha avuto Luvumbo accanto, anche se è ancor più interessante il quarto d'ora scarso (dal 64' al 77') in cui ha giocato con Esposito, entrato al posto dell'angolano. Un duo che ha subito prodotto risultati, con l'assist dell'ultimo arrivato per Piccoli che ha sfiorato il 2-0 al 73', e che (mercato permettendo) potrà essere una soluzione in più, tenendo conto anche di Kılıçsoy.

Per Piccoli dovrà essere la stagione della conferma. Lo scorso anno ha dimostrato che in Serie A ci può stare eccome, dopo alcune esperienze con luci e ombre, ora è chiamato a ripetersi e crescere ulteriormente. Per far sì che il Cagliari raggiunga una salvezza meno complicata delle ultime e per incrementare il suo valore, anche in chiave azzurra: due settimane fa al Trofeo Gigi Riva lo ha potuto vedere dal vivo il nuovo ct Gattuso, chissà che tra settembre e novembre non arrivi la prima chiamata. Ma intanto c’è la Fiorentina domenica, per segnare ancora.

