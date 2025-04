Rimane grave il rider caduto dalla bici durante una consegna 

Nessun segno di miglioramento: si continua a temere per la sorte del “rider” sbalzato dalla propria bicicletta durante una consegna nella notte tra sabato e domenica, in viale Monastir. Simone Tocco, 38 anni, di Elmas, resta ricoverato con prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu, dove di fatto non sono stati registrati miglioramenti delle sue condizioni nel corso della giornata di ieri, nonostante l’assistenza continua da parte dei medici.

In sella alla sua bicicletta elettrica, il rider si stata dirigendo verso il punto di una consegna e, per motivi che ancora non sono stati chiariti dalla Polizia locale, il suo mezzo è entrato in contatto con un’auto condotta da una donna, a poca distanza da via Ticca. La caduta dell’uomo è stata rovinosa: a quanto sembra, avrebbe battuto la testa sull’asfalto.

L’ambulanza medicalizzata del 118 ha raggiunto viale Monastir in pochi minuti e subito l’equipaggio si è reso conto che le condizioni del 38enne erano critiche. Quando sono riusciti a stabilizzare il rider, i soccorritori l’hanno caricato a bordo dell’ambulanza e l’hanno trasportato con le sirene accese al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu, dove non hanno avuto dubbi: era un caso da inviare in Rianimazione, dove finora non si sono registrati miglioramenti sostanziali delle condizioni del rider.

La bicicletta con pedalata assistita e l’auto condotta dalla donna sono ora sotto sequestro, in attesa che gli agenti ricostruiscano nel dettaglio che cosa è successo sabato notte in viale Monastir.

RIPRODUZIONE RISERVATA