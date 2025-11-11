Rileggere gli elettrocardiogrammi attraverso l’intelligenza artificiale 

Un gruppo di cardiologi dell’Columbia University ha messo a punto un sistema basato su intelligenza artificiale chiamato EchoNext che trasforma un esame elettrocardiografico (ECG) — banale e diffuso — in un potente strumento di screening per malattie strutturali del cuore. I ricercatori hanno analizzato in retrospettiva quasi 85.000 ECG, confrontando la lettura attraverso cardiologi e quella automatizzata. Mentre i cardiologi rilevavano malfunzionamenti strutturali con una precisione attorno al 64 %, EchoNext saliva al 77 %.

L’idea è semplice e rivoluzionaria: usare l’ECG, test economico e diffuso, per “selezionare” pazienti che poi devono sottoporsi all’ecocardiogramma — più costoso e meno accessibile — permettendo l’intercettazione precoce di patologie potenzialmente gravi. Come ha spiegato il professor Pierre Elias, “non puoi curare ciò che non sai esiste”.

Per il lettore: significa che, domani, un semplice tracciato cardiaco potrebbe salvare vite semplicemente perché un algoritmo è capace di leggerlo meglio e con maggioir capacità predittiva di quel che accade adesso.

Ma ci sono anche questioni aperte: quanto siamo pronti a fidarci degli algoritmi nella diagnosi? E come garantire che l’uso resti a beneficio di tutti, non solo di chi ha accesso a apparecchiature avanzate?