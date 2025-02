Rilasciati altri tre ostaggi israeliani 

Tel Aviv. Di nuovo uno shabbat di sole e brezza mite, nella cornice si muove una fila di pickup bianchi carichi di miliziani armati: come 484 giorni fa, quando foto speculari mostravano Hamas mentre assaltava Sderot, falciando i passanti indiscriminatamente. Questa volta la scena è al sud di Gaza, a Khan Younis, dove i terroristi si sono raccolti in mezzo alle rovine di guerra, dove hanno allestito fin dal primo mattino il palco per la liberazione di due degli ostaggi israeliani catturati il 7 ottobre 2023. Primo a salire sul tavolato rudimentale il rapito con cittadinanza franco-israeliana Ofer Calderon. L’ostaggio, 54 anni, dimagrito ma in buona forma, ha salutato secondo copione tenendo in una mano il certificato-farsa di rilascio. Poi è toccato a Yarden Bibas, 35 anni, il padre dei due bambini Kfir e Ariel, di 2 e 5 anni, e marito di Shiri, che avrebbero dovuto tornare in libertà per primi. Apatico, distante, Yarden si è mosso lentamente in mezzo ai miliziani, inconsapevole della sorte dei figli e della moglie. Nel novembre 2023 i miliziani gli dissero - riprendendolo in un video - che la sua famiglia era morta in un bombardamento israeliano. Ieri, Yarden era ancora fermo a quella notizia. Intanto, la sceneggiatura scritta da Hamas si era spostata sul porto di Gaza. Dove di fronte al mare luccicante, i fondamentalisti hanno rilasciato il 65enne israelo-americano Keith Siegel.

