Rilancio Ztl, lavori nei dieci varchi 

Proseguono spediti i lavori per il lancio della nuova zona a traffico limitato. Gli interventi interessano i dieci varchi che nell’intero perimetro del centro storico avranno il compito di monitorare il traffico veicolare. Tramite un sistema di video sorveglianza collegato direttamente al comando della Polizia municipale, gli occhi elettronici avranno la funzione di limitare gli accessi ai soli autorizzati e sanzionare eventualmente i veicoli privi del pass.

Lavori in corso

«I lavori sono a buon punto ed entro la prossima stagione estiva contiamo di poter istituire il nuovo regolamento. - spiega l’assessore con deleghe alla Viabilità e alla Polizia municipale Francesco Melis - Delle nuove norme che molto presto passeranno al vaglio della commissione comunale competente». L’attuale ztl regge da oltre 15 anni, istituita dal governo dell’allora primo cittadino Pierluigi Carta: «Ci saranno sostanziali differenze, mirate ad un miglioramento per i fruitori e per i residenti - prosegue Melis - Una delle novità più importanti riguarderà la riduzione dei pass, perché l’area non può supportare le 1500 autorizzazioni attuali. Molte di queste sono in mano a persone che non possiedono i requisiti». Una volta ultimato il regolamento sarà dunque la volta dei controlli sui pass, che dovrebbero ridursi notevolmente: «Perché uno dei problemi maggiori che pesano sulla qualità della vita dei residenti, riguarda proprio il numero delle autorizzazioni attuali. - spiega Piero Collu, abitante del centro storico da 75 anni - Purtroppo troppe persone usufruiscono dei pass anche senza averne il diritto e si tratta di una dinamica che comporta un vero e proprio calvario per noi residenti, costretti a vedere occupati i pochi parcheggi disponibili. È indubbio occorra un nuovo regolamento e delle maggiori restrizioni perché nell’area che rappresenta il cuore della città, sono troppe le automobili che circolano liberamente a qualsiasi ora del giorno e troppe quelle che riempiono gli spazi per l’intera giornata senza averne il reale diritto».

Gli interlocutori

Un nuovo regolamento che per Franco Pissard, titolare di un’attività commerciale, dovrebbe essere condiviso e programmato preventivamente con gli operatori del centro: «Chiamandoci come interlocutori sarebbe un passaggio preliminare decisamente utile. - spiega - Ragionare con chi la zona la vive quotidianamente e cercare di sviscerare le criticità, potrebbe essere fondamentale per una trovare una soluzione equilibrat»>. Un equilibrio che per Pissard occorrerebbe trovare anche sulla questione dei posteggi: «Magari riuscendo a garantire per i commercianti un’agevolazione economica, che non precluda però la fruibilità dei parcheggi stessi, ovvero trovare un equilibrio che possa assicurare anche degli spazi per chi arriva in città con l’intento di visitare il centro storico».

