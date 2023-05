Rilancio turistico, una stagione lunga  e ricca di eventi 

Punti di forza di questa ripartenza sono stati gli appuntamenti realizzati in primavera, subito dopo le festività pasquali che già hanno fatto registrare il tutto esaurito: Bosa Beer Fest, Bosa Rock Festival e “Primavera nel cuore della Sardegna”. Il sindaco Piero Casula, che mantiene ancora la delega al Turismo, trae impressioni positive e rilancia: «Gli eventi già realizzati contribuiscono a dare un’immagine della cittadina come luogo non solo di monumenti ma anche di incontro e divertimento. Vogliamo continuare su questa strada, valorizzando le proposte presenti anche grazie alle associazioni».

«Le attese sono tante, considerati i grandi risultati delle ultime manifestazioni svolte. Bosa si presenta sempre più propensa ad accogliere le persone sotto vari aspetti, grazie agli eventi e a tutte le iniziative che è in grado di proporre», sottolinea Salvatore Mannu, titolare di albergo e ristorante in via Alghero. Certo, ancora molto rimane da fare, «ma le problematiche si evidenziano sempre man mano che si cresce – continua Mannu – e costituiscono uno stimolo per migliorare. Credo che la carenza di posti letto e dei servizi siano uno dei punti principali dai quali ripartire. È necessaria una programmazione di eventi, insieme a una programmazione alberghiera».

Il caldo aprile di Bosa – per albergatori, ristoratori e in generale pubblici esercizi – si è chiuso e ora sale l’attesa per un altrettanto auspicato solare maggio, iniziato alla grande. La vera speranza è che la stagione turistica alle porte possa essere da record. Se i primi 4 mesi del 2023 si sono rivelati buoni, l’augurio degli operatori è che l’anno in corso sia quello del definitivo rilancio.

Il caldo aprile di Bosa – per albergatori, ristoratori e in generale pubblici esercizi – si è chiuso e ora sale l’attesa per un altrettanto auspicato solare maggio, iniziato alla grande. La vera speranza è che la stagione turistica alle porte possa essere da record. Se i primi 4 mesi del 2023 si sono rivelati buoni, l’augurio degli operatori è che l’anno in corso sia quello del definitivo rilancio.

Gli operatori

«Le attese sono tante, considerati i grandi risultati delle ultime manifestazioni svolte. Bosa si presenta sempre più propensa ad accogliere le persone sotto vari aspetti, grazie agli eventi e a tutte le iniziative che è in grado di proporre», sottolinea Salvatore Mannu, titolare di albergo e ristorante in via Alghero. Certo, ancora molto rimane da fare, «ma le problematiche si evidenziano sempre man mano che si cresce – continua Mannu – e costituiscono uno stimolo per migliorare. Credo che la carenza di posti letto e dei servizi siano uno dei punti principali dai quali ripartire. È necessaria una programmazione di eventi, insieme a una programmazione alberghiera».

I successi

Punti di forza di questa ripartenza sono stati gli appuntamenti realizzati in primavera, subito dopo le festività pasquali che già hanno fatto registrare il tutto esaurito: Bosa Beer Fest, Bosa Rock Festival e “Primavera nel cuore della Sardegna”. Il sindaco Piero Casula, che mantiene ancora la delega al Turismo, trae impressioni positive e rilancia: «Gli eventi già realizzati contribuiscono a dare un’immagine della cittadina come luogo non solo di monumenti ma anche di incontro e divertimento. Vogliamo continuare su questa strada, valorizzando le proposte presenti anche grazie alle associazioni».

Il calendario

Sarà un maggio all’insegna della cultura e della tradizione. «Avremo dal 20 a fine mese altri eventi come Monumenti Aperti, Water Italy (con l’associazione Borghi d’Italia), la festa di San Giovanni con la corsa a cavallo, Bosa in danza, oltre alla festa dei nostri Santi Patroni, che intendiamo rilanciare», sottolinea il sindaco. Nei prossimi giorni, sentiti gli operatori, sarà predisposta una prima bozza di programma per i successivi mesi: «Non appena approvato il bilancio – dice – stileremo un calendario definitivo. Abbiamo grandi speranze e vogliamo proseguire nel solco tracciato dalle manifestazioni appena concluse, senza dimenticare la vocazione culturale e naturalistica di Bosa: avremo la biennale del premio dedicato ai fratelli Melis e riproporremo i concerti di Bosantica. Puntiamo molto anche sul mondo dell’escursionismo». Sarà l’anno della ripresa ? «Ci speriamo e ci crediamo», conclude il sindaco.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata