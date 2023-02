Rilancio su necropoli e centro maiorchino 

Un progetto importante, che ha come obiettivo ultimo quello di rendere Villamar un centro attrattivo anche dal punto di vista turistico, evidenziandone l’unicità storica grazie ai ritrovamenti archeologici: «È un investimento importante perché è strategico – continua Paschina – fondamentale per aprire un discorso nuovo anche dal punto di vista economico e di sviluppo turistico. Basti pensare a Barumini, che ha una società basata sull’agricoltura e pastorizia così come la nostra e ora è diventata uno dei poli culturali di attrazione più importanti della Sardegna. C’è ancora tanta strada da fare, sicuramente però si può iniziare ad aprire un discorso che negli anni diventerà interessante».

A Villamar più di un milione di euro per i lavori sulla necropoli punica. Grazie a un finanziamento regionale Pit è in corso la costruzione di una struttura di ingresso alle tombe, dotata di biglietteria e zona bar, che renderà fruibile la necropoli ai visitatori, trasformando Villamar in un importante centro turistico nel territorio. «L’idea – spiega il vicesindaco Pietro Paschina – è di ampliare l’offerta culturale della Marmilla. Noi abbiamo un unicum: l’insediamento punico, uno dei più grandi in tutta la Sardegna, di cui è rimasta la necropoli. Vogliamo renderla fruibile, quindi mettere in risalto questi aspetti del nostro territorio e del suo passato storico».

I lavori

Iniziati lo scorso anno, i lavori di costruzione della struttura hanno subìto un periodo di fermo a causa di nuovi ritrovamenti archeologici e sono perciò al momento alla loro fase iniziale. «È una cosa importante per il nostro paese», commenta il sindaco Gian Luca Atzeni: «Tutti vogliamo vedere il progetto finito. Al momento ci manca una parte del finanziamento che ci consenta di terminare anche la parte anteriore della piazza vicina alla necropoli, circa 500cento mila euro, soldi che stiamo cercando».

La prima tomba punica fu scoperta a Villamar nel 1984: da quel momento ha avuto inizio un lungo percorso di scavi, sino a quando nel 2013 gli scavi nella necropoli punica sono diventati annuali grazie al lavoro dell’archeologa Elisa Pompianu.

Il museo

A questo grande progetto è collegato anche il rilancio del museo che si trova nel pieno centro storico, all’interno dell’ex monte granatico nel quartiere maiorchino. Il museo, già in parte allestito, non ha però mai visto la luce: «Proprio quando si stavano chiudendo i lavori – racconta Pier Paolo Porcu, assessore alla Cultura – è cambiata la normativa sulle regole antincendio e a causa di una serie di vicissitudini con burocrazia e imprese ad oggi non siamo riusciti ancora ad adeguarlo e dunque ad avviarlo. Rientra nei piani dell’amministrazione riprendere i lavori il prima possibile e rendere operativo il museo di pari passo con i lavori alla necropoli. Villamar – conclude Porcu – è una via obbligata per chi arriva dal cagliaritano verso Barumini: l’idea è di trattenere il turista qui e fargli visitare anche le bellezze che abbiamo in paese».

