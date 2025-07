Rilancio di Is Arenas,  stop al centro servizi per accelerare i tempi  

Il Comune rinuncia a centro servizi e qualche piazzola commerciale nel futuro mercato all’aperto per accelerare la riqualificazione di Is Arenas, a due passi dallo stadio con pista d’atletica al centro di un nuovo piano di sistemazione, dopo la fine del contenzioso con il Cagliari calcio sancita con l’accordo di aprile.

Sono gli indirizzi dati dalla Giunta per un nuovo Pia, il piano integrato d’area Serpeddì Parco Is Arenas, che ora torna al centro della programmazione. «Confermiamo tutto tranne il centro servizi, che non è più attuale e si potrà realizzare qualora possa risultare funzionale in futuro - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti - Verranno ridotti anche alcuni stalli del mercato all’aperto, stiamo parlando di pochi spazi in meno che verranno ridefiniti con i commercianti. In prospettiva c’è il famoso trasferimento dei commercianti ambulanti da via della Musica, dove attualmente si svolge il mercato settimanale, a Is Arenas». Tutto il resto ci sarà: mercato quindi - con meno di 180 piazzole come previsto in origine - e soprattutto il parcheggio accanto al Palasport di via Beethoven, atteso da anni in una zona dove gli spazi per la sosta non bastano. Confermato anche lo skate park. «Una riprogrammazione degli interventi nel comparto con l’obiettivo di avere il nuovo piano approvato entro la prossima primavera», dice l’assessore Conti. Per la progettazione ci sono risorse in bilancio, il resto - circa 8 milioni - si conta di averli dalla Regione dopo il sì alla valutazione di impatto ambientale. ( f. l. )

