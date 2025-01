Rilancio del territorio affidato all’Einstein 

Un miliardo e mezzo di euro, da spendere nei circa 9 anni necessari alla costruzione di Einstein Telescope, nell’ipotesi che il progetto abbia forma triangolare. Durante il periodo di operatività del progetto è stata stimata la spesa di circa 60 milioni di euro l’anno moltiplicabili per circa trent’anni. I dati vengono esplicitati dall’economista Luigi Guiso, originario di Bitti, che interviene ieri sera nel suo paese in qualità di consulente economico del progetto Et durante l’incontro annuale voluto da Crenos alla presenza di numerosi esperti per quello che è considerato il progetto scientifico più importante per la Sardegna. Una infrastruttura strategica per il territorio e per tutta la regione la cui creazione potrà procedere grazie alle collaborazioni di varie istituzioni fra cui università, Infn, Stato e Regione. Lo richiama la direttrice del Crenos Anna Maria Pinna in apertura dell’incontro. Il sindaco Giuseppe Ciccolini ha sottolineato l’importanza del progetto per le comunità e le ricadute economiche e culturali, auspicando una collaborazione fra le realtà interessate. Il collega di Lula, Mario Calia, ha insistito sulla collaborazione e parlato di crescita e sviluppo delle comunità con la creazione di infrastrutture a sostegno del progetto. All’incontro di ieri, cui seguiranno due giorni di lavori fra tecnici e operatori economici, culturali e sociali del territorio, hanno partecipato Alberto Masoni dell’Infn, Domenico D’Urso dell’università di Sassari e coordinatore nazionale Infn dell’Et, e Monique Bossi, infrastructure manager del progetto Etic Pnrr per la candidatura italiana dell’Et. (m. d.)

RIPRODUZIONE RISERVATA