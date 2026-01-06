Rilancio dei porti sardi, l’Authority si rivolge al Financial Times 

L’Autorità portuale del mare della Sardegna chiama il Financial Times per provare a rilanciarsi nel mercato mondiale. La delibera sottoscritta dal presidente Domenico Bagalà porta la data del 24 dicembre. Il senso del provvedimento è tutto nell’oggetto: «Affidamento predisposizione studio necessario alla definizione di strategie, opere e infrastrutture da realizzare per generare vantaggi economici duraturi» per l’ente.

L’incarico di chiudere l’accordo è stato affidato alla responsabile del marketing, Valeria Mangiarotti: si stima un corrispettivo di circa 140mila euro. Nella delibera si legge che «al fine di una futura programmazione degli interventi e di una futura promozione dell’ente che consenta di attrarre anche investitori esteri è necessario procedere ad uno studio approfondito» di tutti gli elementi che risultino necessari.

Serve una società altamente specializzata in materia, individuata con un affidamento diretto: è la FT Locations, del gruppo Financial Times, che ha già inviato la sua offerta e viene descritta come «leader mondiale nel settore che vanta competenze verticali e basi dati proprietarie, nonché metodologie e casi di successo internazionali, idonei a supportare e predisporre lo studio».

RIPRODUZIONE RISERVATA