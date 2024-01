Rilancio da 11 milioni sul centro storico 

Undici milioni di euro per ridisegnare la città e il suo centro storico e concludere un progetto complessivo di riqualificazione iniziato negli anni 2000 con gli interventi, tra gli altri, in piazza Roma, piazza Rinascita e piazza Marmilla. Grazie a questa misura dei fondi Fesr 2021-2027, che interesseranno le aree metropolitane di Cagliari e Sassari e le città medie (oltre Carbonia, Iglesias, Oristano, Nuoro e Olbia), l’amministrazione comunale intende non solo rimettere mano alla ristrutturazione di diverse zone ma anche, grazie agli incentivi alle imprese, provare a far diventare il centro storico nuovamente il polmone economico e commerciale della città. «Nelle prossime settimane – dichiara il primo cittadino Pietro Morittu – parteciperemo a diversi incontri e laboratori tecnici che si concluderanno con la sottoscrizione della convenzione e la presentazione delle schede di intervento».

Un’idea di futuro

Questo nuovo insieme di lavori intende portare avanti un’agenda volta allo sviluppo sostenibile che include la rigenerazione urbana, il miglioramento della qualità della vita con il ridisegno delle infrastrutture di sostegno al sistema imprenditoriale. Per quanto si sia ancora in una fase di programmazione un’idea di futuro pare essere già chiara: «Il grande successo delle attività svoltesi nel periodo natalizio – afferma il sindaco – ci lascia presumere che il centro di Carbonia possa candidarsi a ritrovare lo splendore di qualche tempo fa. Prevediamo azioni immateriali e materiali: con le prime, ponendo in essere forme di sostegno alle imprese, cercheremo di far ripartire diverse attività commerciali del centro cittadino comprese quelle del settore servizi e food; con le seconde, fra le quali un grande piano di abbattimento delle barriere architettoniche, cercheremo di rendere la zona più funzionale e a misura di cittadino».

Da luglio in poi

Questi nuovi interventi, programmati entro il secondo semestre del 2024, saranno preceduti da tutti i cantieri in via di apertura che interesseranno diverse zone della città: «Limitandoci al centro cittadino – conclude Morittu – entro qualche settimana partiranno i lavori di riqualificazione di via Manno, del valore di circa 800 mila euro, mentre sono in corso i processi di avvio dei cantieri dei lavori che interessano la grande miniera di Serbariu, per un intervento complessivo di circa 15 milioni di euro. Daremo un nuovo volto alla città, sia al centro che alle periferie».

