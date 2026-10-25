Rilancio Cos: primo successo in casa 

Cos 3

Gelbison 0

Costa Orientale Sarda (3-5-2) : Xaxa, Mikhaylovskiy, Demontis, Nurchi (28’ st Demarcus), Arboleda, Morrone (39’ st Anedda), Murgia, Feola, Ponzo (16’ st Dimitrijevic), De Luca (23’ st Congiu), Ghia (37’ st Martins). In panchina Floris, Callegari, Suciu, Odianose. Allenatore Loi.

Gelbison (4-4-2) : Grillo, Chironi (23’ st Di Claudio), Uliano (19’ st De Martino), Simeri, Piazza (39’ st Boglione), Santoro, Pellacani, Dick (33’ st Darboe), Viscomi, Silvestri, Balla (20’ st Lagzir). In panchina Crucito, Cappa, Rossi. Allenatore Infantino.

Arbitro : Iudicone di Formia.

Reti : nel primo tempo 47’ Ghia; nella ripresa 16’ Murgia, 35’ Demarcus.

Note : espulso Silvestri al 15’ st. Ammoniti Ponzo, De Luca, Balla. Recupero 3’ pt-2’ st.

Bari Sardo . La Cos si sblocca davanti al proprio pubblico con una grande prestazione. Al Circillai di Bari Sardo la squadra di Francesco Loi supera 3-0 la Gelbison e conquista il primo successo interno in stagione: in casa i gialloblù non vincevano dal 15 marzo (3-0 all’Albalonga, a Tertenia). Interrompe un digiuno di sei gare, dall’1-0 di Anzio al secondo turno.

A segno allo scadere

La Cos parte forte e all’11’ sfiora il vantaggio: su azione di Nurchi un rimpallo libera Ghia in area, Silvestri manda sulla traversa. Al 17’ risponde la Gelbison con Chironi, conclusione deviata in angolo, mentre al 24’ Grillo tocca in corner una punizione di Murgia. Al 29’ è Xaxa a salvare su Uliano. Nel recupero il vantaggio: dopo un attacco insistito dei padroni di casa, con una mischia in area, corner di Murgia e Ghia stacca più in alto di tutti, schiacciando di testa alle spalle di Grillo.

Dilaga nella ripresa

In avvio di ripresa Ponzo calcia forte dal limite e sfiora il palo. All’8’ la Gelbison si affaccia con un traversone basso dalla sinistra che attraversa l’area senza che Simeri riesca a toccare. Al 15’ la svolta: ripartenza Cos, Morrone lancia Nurchi atterrato al limite da Silvestri, rosso diretto. Sulla punizione Murgia è magistrale e di destro trova l’angolo alto alla sinistra di Grillo: 2-0. Con l’uomo in più e il doppio vantaggio i gialloblù gestiscono il possesso e guadagnano campo. Al 35’ angolo basso di Murgia per il neoentrato Demarcus, di tacco firma il 3-0. Due minuti dopo lo stesso Demarcus, solo davanti al portiere, si vede deviare il tiro in angolo. Murgia chiude con un gol e due assist.

I commenti

«Finalmente abbiamo concretizzato la prestazione, non è la prima che facciamo», spiega Loi. «Siamo stati bravi a gestire e far male nei momenti giusti. Dopo il Trastevere avevamo toccato il fondo, sono stato chiaro con tutti: chi non dimostra di saper dare non può far parte del gruppo. E i ragazzi hanno dimostrato». Domenica la trasferta in casa della capolista Sarnese: «Andremo là con umiltà, sapendo che possiamo giocarcela con chiunque». Migliore in campo Juan Martín Ghia, al primo gol in gialloblù, festeggiato davanti ai genitori arrivati dall’Argentina: «Serviva a me e alla squadra. In settimana abbiamo parlato tanto tra di noi, questo 3-0 dice che il gruppo è forte».

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