«Rilanciare l’industria del Sulcis è una scommessa per l’Italia» 

«Crediamo nell’industria e siamo impegnati con tre casi diversi ma convergenti che incidono nel Sulcis: Eurallumina, Sider Alloys e Portovesme srl sono una scommessa, non solo per la Sardegna ma per l’Italia intera, per dimostrare che il Paese finalmente c’è».

La visita

Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, ieri in visita a Portovesme ha ascoltato dalle voci dei sindacati le criticità di un polo industriale in grande difficoltà, garantendo l’attenzione del suo Ministero e di tutto lo staff. «Noi ci siamo, crediamo nell’industria e nel confronto con le parti sociali - ha detto - e siamo totalmente favorevoli ad un tavolo permanente sul Sulcis, così come ha proposto la Regione».

Tra i temi toccati c’è l’autonomia strategica delle materie prime critiche, un argomento già affrontato a livello europeo e che presto troverà applicazione in un regolamento comunitario. «Come fai a non valorizzare il Sulcis se tu Europa vuoi raggiungere l’autonomia strategica sulle materie critiche? - ha detto il ministro Urso - è un tema che avrà risvolti anche per il Sulcis e la sua industria».

Le tappe

Prima di arrivare al Consorzio industriale, dove con la sottosegretaria Fausta Bergamotto ha incontrato le segreterie sindacali, il Ministro ha fatto una visita istituzionale in Comune a Portoscuso. «Per noi è stata una giornata importante, avere in Comune un Ministro e la sottosegretaria - dice Ignazio Atzori, sindaco di Portoscuso - gli abbiamo presentato le criticità del polo industriale, a cominciare dalle infrastrutture e dal porto. Si riscontra una linea di politica di rilancio delle lavorazioni strategiche, crediamo che sia una strada da seguire». Con il ministro, in visita al polo industriale, c’era anche Fausta Bergamotto, la sottosegretaria del Mimit con delega alle crisi industriali che segue da vicino le tre vertenze principali del polo industriale. «Si tratta di vertenze datate ma stiamo lavorando tanto perché riteniamo che questo territorio vada rivalutato e non può morire così - ha detto la sottosegretaria - siamo in dirittura d’arrivo per la sottoscrizione dell’Addendum su Eurallumina, per la Sider Alloys a dicembre il Governo ha fatto un provvedimento molto importante con garanzia Sace all’80 per cento sugli investimenti, mentre per quanto riguarda la Portovesme srl ho incontrato la proprietà la scorsa settimana e dobbiamo discutere alcune tematiche».

Con i sindacati

Nella sala del Consorzio industriale Urso ha ascoltato i segretari sindacali. «Queste tre fabbriche sono la spina dorsale del Sulcis - ha detto Franco Bardi, segretario Cgil - servono strumenti e soluzioni perché non possiamo rinunciare a quei posti di lavoro». Per Antonello Saba, segretario Cisl, «le vertenze aperte sono molte e hanno bisogno di essere monitorate: è necessario un tavolo di confronto permanente», mentre Federico Matta, segretario della Uil, ha sottolineato la valenza sociale del polo industriale: «Questi posti di lavoro devono essere salvati». Quando il ministro ha lasciato Portovesme per raggiungere Cagliari per un altro incontro, i rappresentanti delle Rsu di Eurallumina, Sider Alloys e Portovesme srl hanno incontrato la sottosegretaria Bergamotto e con lei hanno affrontato i dettagli delle vertenze. Oggi a Roma è fissato al Mimit l’incontro del tavolo di lavoro per la Portovesme srl.

RIPRODUZIONE RISERVATA