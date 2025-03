«Rilanciare l’aeroporto è una priorità» 

«L’aeroporto di Cagliari-Elmas deve ridiventare un polo di attrazione per il turismo isolano». Lo sostiene il consigliere comunale di Forza Italia Edoardo Tocco, che sollecita nuove strategie in vista della stagione delle vacanze. «È necessaria una task force interistituzionale che possa affrontare in maniera organica le criticità legate al tema dei collegamenti aerei anche verso la porta principale del Sud Sardegna. Chiederò al sindaco Zedda di farsi promotore di una nuova fase per il rilancio dello scalo. L’impianto deve diventare il fulcro della stagione delle vacanze, con ricadute positive sul territorio. Occorre dare una svolta per il turismo e la mobilità», conclude l’esponente di Forza Italia, «favorendo l’arrivo dei visitatori attraverso il potenziamento dei collegamenti a basso costo sui cieli isolani, con una scommessa che veda al centro lo scalo del capoluogo».

