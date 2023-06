«Rilanciare la vertenza del Porto Canale» 

A un anno dalla costituzione dell’Agenzia per salvaguardare i lavoratori non è chiaro quale sarà il futuro del Porto canale e dei suoi dipendenti. Per questo Cgil Cisl e Uil di Cagliari, insieme alle categorie territoriali Filt, Fit e Uiltraporti, hanno sollecitato Comune e Regione a riaprire il confronto.

Ha risposto il sindaco Paolo Truzzu che nel corso di un incontro – riferiscono i sindacati – si è impegnato a sollecitare i ministeri del Made in Italy, dei Trasporti e del Lavoro affinché venga riaperto il dialogo. «Negli ultimi tempi registriamo un certo disinteresse della politica locale verso una vertenza che non è per nulla risolta», evidenziano i sindacalisti. «Il livello di attenzione dei sindacati invece, è decisamente alto», aggiungono. «Cgil Cisl e Uil di Cagliari, assieme alle categorie territoriali dei Trasporti, sollecitano il riavvio di un confronto a tutti i livelli istituzionali, soprattutto con l’intenzione di fare pressing su Roma affinché si ricominci a discutere del futuro del porto, magari immaginando quali azioni intraprendere per trovare un nuovo terminalista, anche alla luce della costituzione della Zes e della Zona Franca. Certo è che se non dovessero esserci segnali di apertura nelle prossime settimane, i sindacati sono pronti a mobilitarsi anche con una protesta sotto i ministeri».

