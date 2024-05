Rilanciare il turismo: obiettivo comune dei candidati di Calasetta 

È un piccolo grande paese Calasetta, fatto da poco meno di 3000 anime dove tutti si preparano alla svolta che avverrà con le prossime elezioni e tutti, compresi i tre candidati a sindaco, Antonello Puggioni, Agostino Armeni e Silvano Farris, si ritrovano d’accordo sulla prima cosa che dovrà fare il successore di Claudia Mura, la sindaca uscente che non si è ricandidata: pulire spiagge e litorali entro l’estate e restituire decoro a questo angolo dell’isola di Sant’Antioco. In un paese dove si conoscono tutti e dove le famiglie contano soprattutto quando si va a votare, le liste sono state fatte con i dovuti criteri, calcolatrice alla mano.

Puggioni

Antonello Puggioni, 48 anni, imprenditore ittico, promette che se sarà lui il successore di Claudia Mura, anche da sindaco continuerà a suonare l’organo in chiesa. Rinascita Calasettana è il nome della sua squadra. «Sono cresciuto a pane, politica e mi considero una persona del popolo - dice Puggioni - così come tutti i componenti della mia lista. Una lista popolare, punto di riferimento di tutti. Siamo partiti con anticipo rispetto agli altri e questo ci ha consentito di prendere atto di tutti i problemi. La giunta uscente ha sbagliato nel chiudersi in se stessa e nel non comunicare. Ritengo che il ruolo da sindaco imponga a volte di togliere tempo ai propri affetti e sono pronto a farlo: chi come me ama il proprio paese deve mettersi a disposizione della collettivitàe farlo con spirito di abnegazione. D’altronde, il sindaco non è altro che l’espressione della sua comunità. Il programma ha alla base il turismo: lo considero trainante per tutti gli altri settori, ma abbiamo in programma grande attenzione per l’arredo urbano, la cultura, la sanità e il sociale».

Armeni

«Sono nato a Calasetta 43 anni fa - dice Agostino Armeni a capo della lista Calasetta Futura - nutro per il mio paese un legame particolare. È sotto gli occhi di tutti come in questi anni tutto sia rimasto fermo. Ci sono delle potenzialità da sfruttare come ad esempio il porto mai rinato davvero e ingenti finanziamenti da spendere rimasti nel cassetto». Nel suo programma, quindi, ai primi posti c’è il riavvio delle opere pubbliche, il restyling del centro storico e, punto fondamentale, la ripresa dei lavori del porto. «D’altronde la pubblica amministrazione – precisa - non dà posti di lavoro ma crea le condizioni e le opportunità affinché ci sia uno sviluppo economico e noi abbiamo tutta l’intenzione di creare queste condizioni. La mia lista offre competenza perché ogni singolo candidato è preparato in determinati temi fondamentali per il nostro paese, l’elettore questo lo sa bene».

Farris

Lo straniero Silvano Farris, 56 anni, già sindaco di Buggerru, “u’sordu” il sardo come lo chiamano in tabarchino, promette battaglia. «A Calasetta ci sono da 20 anni, e mi sento in debito nei confronti di questa comunità che mi ha accolto. Quando un gruppo di amici mi ha chiesto di candidarmi - precisa il candidato della lista Gianca Cadesédda - mi ha colto un sentimento particolare che chiamo semplicemente spirito di servizio. Chi come me è già stato sindaco sa bene che è un esperienza che ti fa maturare un particolare senso civico, lo senti proprio come un dovere. Ecco, io ho capito che mi dovevo candidare per il bene della cittadina e delle persone che mi hanno accolto. I candidati che compongono la mia lista raccontano il coinvolgimento della comunità e crediamo che la comunicazione quotidiana col cittadino sia fondamentale. Ci sono da realizzare opere infrastrutturali di cui Calasetta non può più fare a meno: mi impegno fin d’ora a spendere entro un anno tutti i soldi che ci sono fermi nel cassetto. La buona amministrazione è l’unico strumento per recuperare la fiducia del cittadino».

