«Rilanciamo le feste d’autunno» 

Oristano prova ad accendersi in uno dei periodi dell’anno tradizionalmente più spenti. Quando le giornate si accorciano e la stagione turistica rallenta, il Comune scommette sulla cultura e sulla partecipazione per tenere viva la città. E lo fa partendo da un gesto semplice ma efficace: chiedere consiglio ai cittadini. Ma la vera sorpresa è attesa sotto Natale, quando piazza Manno potrebbe trasformarsi in un piccolo angolo di magia con una pista di pattinaggio sul ghiaccio pronta ad accogliere grandi e piccoli dal primo dicembre al 7 gennaio 2026.

L’appello

Una settimana fa si è chiusa la raccolta di proposte per il calendario autunnale e le risposte non si sono fatte attendere: numerosi i suggerimenti arrivati da associazioni, artisti e operatori culturali che animeranno la città da ottobre a dicembre. «In molti hanno risposto con entusiasmo all’invito dell’amministrazione, presentando idee e progetti che contribuiranno a dare vita a un calendario ampio e diversificato», spiega l’assessore alla Cultura, Simone Prevete.

Dagli uffici di piazza Eleonora fanno sapere che «il cartellone, attualmente in fase di definizione, offrirà al pubblico un ventaglio di iniziative consentendo di fruire della cultura durante tutto il periodo autunnale».

L'assessore

Un mosaico di appuntamenti per rincorrere quell’ambita destagionalizzazione che ancora arranca. «Sono particolarmente felice del riscontro che abbiamo avuto – aggiunge l’assessore – e desidero ringraziare gli uffici comunali per il prezioso lavoro di coordinamento. La cultura è un motore fondamentale di crescita e coesione, e vogliamo che Oristano resti viva e attrattiva anche nei mesi più tranquilli». Nei prossimi giorni il programma completo degli eventi autunnali approderà in Giunta per l’approvazione definitiva.

Pista di ghiaccio

Intanto l’Esecutivo di Massimiliano Sanna guarda già oltre e per rendere l’atmosfera natalizia ancora più suggestiva non si accontenta delle luminarie (già ordinate): su proposta degli assessori al Turismo e allo Spettacolo, Antonio Franceschi, e alle attività produttive, Valentina De Seneen, è stata approvata una delibera che autorizza l’allestimento di una pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Manno. «Una pista di pattinaggio sul ghiaccio - si legge nel documento - può essere un luogo di incontro e di svago per le famiglie e i giovani, favorendo la socializzazione e la creazione di ricordi felici». Ma può soprattutto «attrarre visitatori da altre zone della regione, contribuendo a promuovere il turismo locale e a sostenere le attività commerciali». L’obiettivo, insomma, è semplice ma ambizioso: offrire a famiglie, giovani e turisti un luogo di incontro, svago e sport, capace di animare il centro storico e sostenere le attività commerciali.

Ora non resta che trovare un operatore qualificato per l’installazione e la gestione dell’impianto che dovrà essere accessibile, sicuro e rispettoso del contesto urbano, con orari di apertura quotidiani dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20, estesi fino alle 22 nei fine settimana e nelle giornate festive. Le proposte devono essere presentate entro le 13 di lunedì 27.

