«Rilanciamo il servizio nazionale» 

Roma. In migliaia in piazza per difendere il diritto alla salute e alla sanità pubblica, per dire basta ai tagli e chiedere il rilancio del Servizio sanitario nazionale, investimenti e assunzioni per un settore al collasso. La Cgil e un centinaio di associazioni “Insieme per la Costituzione” manifestano a Roma rilanciando l'articolo 32 della Carta sul diritto fondamentale alla salute. Con loro l'opposizione, a partire da Pd e M5s. «Quattro milioni di italiani non si curano perché non hanno i soldi. Non è accettabile, la situazione sta esplodendo», avverte il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. Il Governo «deve cambiare strada e ascoltare» i sindacati, dice affermando l'autonomia dai partiti: «Non abbiamo mai avuto pregiudiziali, chi ha pregiudiziali è il Governo». Conferma l'intenzione «di non fermarci finché non avremo ottenuto risultati». Senza escludere alcuno strumento, sciopero compreso.

In piazza della Repubblica, da dove parte il corteo, arriva prima il presidente del Pd e governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini; poi raggiungono piazza del Popolo la segretaria dem Elly Schlein e il presidente del Movimento Cinquestelle, Giuseppe Conte. Con Landini strette di mano e abbracci, e il sostegno alla battaglia per la salute, per la sicurezza sul lavoro e per la sanità pubblica e universalistica: «Una battaglia che ci sta molto a cuore», sottolinea Schlein. «Non accetteremo che la sanità continui a fare la Cenerentola, stiamo tornando ai momenti peggiori del passato», afferma Conte. «Basta alla lunga stagione che ha privatizzato la sanità», dice il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni.

Il filo conduttore è la richiesta di aumentare le risorse e il personale sanitario. Landini sottolinea che negli ultimi vent'anni sono stati tagliati 40 miliardi alla sanità pubblica. La spesa sanitaria è scesa sotto il 7% del Pil, livello che aveva superato nel 2020 con la pandemia, sottolinea anche l'ex ministro della Salute, Roberto Speranza. Per questo non bisogna perdere neanche un euro del Pnrr e usare anche il Mes, sostiene.

C'è pure il tema della lotta alla precarietà, dell'aumento dei salari e il rinnovo dei contratti, il no alla flat tax e all'autonomia differenziata. La bussola resta la Costituzione: «Non permetteremo nemmeno a questo governo di cambiarla. La Costituzione va difesa e applicata», insiste Landini.

RIPRODUZIONE RISERVATA