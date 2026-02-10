Rigori stavolta fatali per il Napoli, Como in semifinale 

Napoli dcr 6
Como 7
Napoli (3-4-2-1) : Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Jesus; Mazzocchi (16’ st Politano), Lobotka, Elmas, Olivera (15’ st Spinazzola); Giovane (16’ st Alisson Santos), Vergara (29’ st Gutierrez); Hojlund (29’ st Lukaku). Allenatore Conte.
Como (4-2-3-1) : Butez; Smolcic, Carlos, Ramon (8’ st Kempf), Valle; Perrone, Sergi Roberto (22’ st Da Cunha); Addai (22’ st Jesus Rodriguez), Caqueret (8’ st Douvikas), Baturina; Paz (37’ st Vojvoda). Allenatore Fabregas.
Arbitro
: Manganiello di Pinerolo.
Reti : 39’ pt Baturina (rig.), 1’ st Vergara.
Sequenza rigori : Da Cunha gol, Politano gol, Douvikas gol, Lukaku fuori, Baturina gol, Spinazzola gol, Perrone parato, Alisson Santos gol, Smolcic gol, Elmas gol, Carlos gol, Milinkovic-Savic gol, Vojvoda gol, Gutierrez gol, Kempf gol, Lobotka parato.
Napoli. Rigori fatali stavolta per il Napoli: in semifinale di Coppa Italia si qualifica il Como, sfiderà l’Inter. Dopo l’1-1 ai tempi regolamentari (gol di Baturina e Vergara) si va, dunque, ai rigori a oltranza sino all’errore di Lobotka. Finisce 7-6.
RIPRODUZIONE RISERVATA