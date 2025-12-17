Rigori fatali per il Tonara, in semifinale va l’Arborea 

Tonara (dcr) 5
Arborea 6
Tonara (4-4-2) : Cherchi, Sulis, Floris, Mbaye, Chessa, Maccioni, Ruggeri, E. Poddie, G. Murru (15’ st Noli), Trogu, Casula. In panchina Deiana, Brodu, Carboni, Noli, A. Murru, Gavrila. Allenatore Pia.
Arborea (4-4-2) : Stevanato, M. Atzeni, Cammarota, Cicu, Cillano (25’ st Cotza), Demuru, Orro, Pibiri, Sabatel, Sperandio (40’ st P. Atzeni), Szafran. In panchina Capraro, Angioni, Casu, Dessì, Muntoni, Poli, Serpi. Allenatore Battolu.
Arbitro : Sanna di Sassari.
Reti : pt 12’ Pibiri, 30’ Maccioni.
Sequenza rigori : E. Poddie (T) gol; Szafran (A) parato; Maccioni (T) gol; Orro (A) gol; Ruggeri (T) parato; Pibiri (A) gol; Mbaye (T) gol; M. Atzeni (A) gol; Chessa (T) gol; P. Atzeni (A) gol; Trogu (T) parato; Cicu (A) gol.
Tonara. Vittoria dell’Arborea sul Tonara dopo la lotteria dei rigori e semifinale di Coppa Italia. Partenza equilibrata, al 12’ però il risultato si sblocca: palla persa dal Tonara, Orro lancia Pibiri che a tu per tu col portiere insacca con un pallonetto. Il Tonara prova a rimettersi in carreggiata: al 20’ azione manovrata, palla di Sulis per Ruggeri, appoggio per Murru, tiro, respinta del portiere. Al 25’ punizione per l’Arborea dal limite, batte Orro, para Cherchi. Al 30’ il pari: palla di Trogu per Ruggeri, lancio per Maccioni che davanti a Stevanato non sbaglia. Sul finire del tempo colpo di testa di Poddie, respinge il portiere. Ripresa equilibrata, si va ai rigori e l’Arborea la spunta per 6-5. (a. d.)
RIPRODUZIONE RISERVATA