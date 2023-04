Rigori fatali La Nuorese retrocede 

Nuorese 6

Sant’Elena (dcr) 7

Nuorese (4-4-2) : Cocozza, Peana, Puddu, Nicol, Rantucho, Piriottu, Aninobono (15’ pts Spina), Demurtas, Dem (3’ pt s Di Nardo), Cocco, Saura. In panchina Scarcella, Mastio, Aru, Dessì, Bullitta, Solinas. Allenatore Picconi.

Sant’Elena (4-4-2) : Tirelli, Delogu, Minerba, Porcu, Vignati, Pilleri (12’ pt s Porta), Rotaru (7’ pts Mura), Floris, Ragatzu, Caboni (47’ st Sanna), Littarru. In panchina Pintus, Silva, Murru, Melis, Farci, Ruggeri. Allenatore Piras.

Arbitro : Antonini di Rimini.

Reti : 39’ Saura, 44’ Ragatzu.

Rigori Nuorese : segnano Peana, Rantucho, Saura, Demurtas, Cocco; sbagliano Spina e Puddu.

Rigori Sant’Elena : segnano Mura, Ragatzu, Sanna, Delogu, Littarru, Vignati; sbaglia Floris.

Note : ammoniti Vignati, Caboni, Sanna, Peana, Nicol; spettatori 500.

Abbasanta. La Nuorese retrocede in Promozione, il Sant'Elena può ancora sperare di mantenere la categoria perché accede ai playout contro il Lanusei. È l’epilogo dello spareggio disputato ad Abbasanta fra due squadre gloriose e conclusosi ai calci di rigore 7-6, dopo che i tempi regolamentari e i supplementari si sono chiusi sull’1-1. La compagine barbaricina lascia il massimo torneo regionale a testa alta, considerata la grande rincorsa nella seconda parte del torneo che ha fatto accarezzare il sogno di un miracolo sportivo. Un gruppo di valore che potrà sicuramente riprendersi e tentare la pronta risalita.

La partita

Come tutti gli spareggi il match non è stato troppo bello per i 500 spettatori sulla tribuna. La posta in palio era troppo importante perché le compagini giocassero al meglio. Parte bene la compagine di Marco Piras, che al 4’ con una conclusione di Littarru mette paura al portiere Cocuzzo il quale si rifugia in calcio d’angolo. Pronta la reazione della Nuorese che al 18’ si fa pericoloso nei pressi della porta difesa dal giovanissimo numero uno quartese Tirelli reclamando il calcio di rigore per un fallo su Dem, ma l’arbitro fa correre. Al 39’ il gol dei nuoresi: traversone in area di Cocco e Saura da due passi non sbaglia. Dopo 5’ il Sant’Elena ristabilisce le distanze con un gol in mischia del bomber Ragatzu. Nella ripresa solo un lampo al 3’ con un tiro alto di Aninobono, poi più nulla di importante per tutta la ripresa e i supplementari, sino alla lotteria dei rigori che premia il Sant’Elena.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata