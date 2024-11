«Rigore inventato, Ferrini penalizzata» 

Dopo la sconfitta col Budoni in casa Ferrini c’è forte malcontento, sia per la classifica sia per alcune scelte arbitrali molto discusse. Domenica al Polese i cagliaritani hanno provato a invertire la rotta contro una delle due capoliste, ma alla fine sono stati i galluresi a imporsi 1-0 con un rigore di Cappai assegnato per un fallo di mano di Mancusi su un rimpallo valutato punibile dal direttore di gara.

Decisione che, assieme ad altre (fra cui un fuorigioco su rimessa laterale, impossibile da regolamento e corretto dal direttore di gara dando però palla agli ospiti), ha lasciato molto amaro in bocca: «Non voglio trovare alibi, ma l’arbitro ci ha penalizzati», afferma il nuovo allenatore Bebo Antinori: «Poco prima ha fischiato simulazione in area a Pedro che stava andando in porta: qual è il senso? E subito dopo ha fischiato il rigore, inventato: il braccio del giocatore era attaccato al corpo».

Le difficoltà

Il penultimo posto col Ghilarza non soddisfa la squadra, reduce da ottimi risultati negli scorsi anni. Questa stagione è iniziata male: 7 punti in 9 giornate, con le sole vittorie su San Teodoro e Taloro più lo 0-0 col Li Punti. Dopo la sconfitta a Villasimius le dimissioni choc di Sebastiano Pinna, in panchina dal 2019, poi l’esordio di Antinori coinciso pure con un’espulsione: due gialli per proteste, il primo perché chiedeva la seconda ammonizione di un avversario. Sarà squalificato e domenica a Lanusei, contro il Barisardo ultimo, sarà squalificato. «I ragazzi sono dispiaciuti perché, nonostante la buona prestazione con tanta grinta, non hanno portato niente a casa: ma con questo spirito i risultati arriveranno», chiude Antinori.