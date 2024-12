Rigopiano, pena definitiva per l’ex prefetto 

Roma. Nuovo processo di appello per dieci imputati e condanna definitiva a un anno e otto mesi per l'ex prefetto di Pescara, Francesco Provolo, per i reati di omissione di atti d'ufficio e falso ideologico in atto pubblico, e per l'allora titolare del resort.

A sette anni dalla tragedia di Rigopiano, dove morirono nell'hotel travolto dalla valanga 29 persone, arriva dalla Cassazione un punto alla vicenda. La suprema Corte ha parzialmente accolto le richieste della Procura generale: il nuovo processo di appello davanti ai giudici di Perugia riguarderà anche i sei dirigenti della Protezione civile della Regione Abruzzo che erano stati assolti nei primi due gradi di giudizio, come era stato sollecitato dal sostituto procuratore generale. Gli ermellini chiedono ai giudici umbri di valutare per loro le pesanti accuse di disastro colposo e lesioni plurime colpose.

Nuovo processo di secondo grado anche per l'ex sindaco di Faerindola, Ilario Lacchetta. Con lui dovranno affrontarlo anche il tecnico del Comune all'epoca dei fatti e i due funzionari della Provincia di Pescara. Per i quattro, già condannati nel primo processo di appello, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto un nuovo giudizio per rivalutare le loro posizioni per le accuse di omicidio e lesioni colpose plurime.

RIPRODUZIONE RISERVATA