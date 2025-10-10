Rigopiano, nuovo processo per la strage nell’hotel 

Pescara. È tornata a rivivere in un'aula di giustizia la tragedia di Rigopiano, l'hotel in Abruzzo travolto il 18 gennaio del 2017 da una valanga sotto la quale morirono 29 persone. In Corte d'Appello a Perugia è iniziato l'appello bis per quella strage di otto anni fa, come disposto dalla Cassazione che ha rinviato il processo a dieci imputati: sei funzionari della Regione, accusati di disastro colposo, e altre quattro persone, tra cui l'ex sindaco di Farindola, accusate di omicidio colposo. Reato che, però, è ormai prossimo alla prescrizione. In aula i familiari si sono presentati indossando magliette con i volti dei loro cari.

Ieri la relazione introduttiva del giudice a latere, ma già nella prossima udienza la parola potrebbe passare al sostituto procuratore generale Paolo Berlucchi, per la requisitoria, a meno di istanze dibattimentali. «Cerchiamo la giustizia. La verità la sappiamo già perfettamente», ha detto Gianluca Tanda, coordinatore del Comitato delle vittime di Rigopiano e fratello di Marco, uno dei 29 che trovò la morte sotto le macerie. L'elemento nuovo è la prevenzione: per la Cassazione, i funzionari regionali avrebbero dovuto applicare la legge che li obbligava a redigere la carta di localizzazione del pericolo valanghe. Un documento che, per i giudici, avrebbe potuto scongiurare la tragedia, in quanto l'hotel sarebbe stato probabilmente chiuso nei mesi invernali.

