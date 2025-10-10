VaiOnline
Pescara.
11 ottobre 2025 alle 00:21

Rigopiano, nuovo processo per la strage nell’hotel 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Pescara. È tornata a rivivere in un'aula di giustizia la tragedia di Rigopiano, l'hotel in Abruzzo travolto il 18 gennaio del 2017 da una valanga sotto la quale morirono 29 persone. In Corte d'Appello a Perugia è iniziato l'appello bis per quella strage di otto anni fa, come disposto dalla Cassazione che ha rinviato il processo a dieci imputati: sei funzionari della Regione, accusati di disastro colposo, e altre quattro persone, tra cui l'ex sindaco di Farindola, accusate di omicidio colposo. Reato che, però, è ormai prossimo alla prescrizione. In aula i familiari si sono presentati indossando magliette con i volti dei loro cari.

Ieri la relazione introduttiva del giudice a latere, ma già nella prossima udienza la parola potrebbe passare al sostituto procuratore generale Paolo Berlucchi, per la requisitoria, a meno di istanze dibattimentali. «Cerchiamo la giustizia. La verità la sappiamo già perfettamente», ha detto Gianluca Tanda, coordinatore del Comitato delle vittime di Rigopiano e fratello di Marco, uno dei 29 che trovò la morte sotto le macerie. L'elemento nuovo è la prevenzione: per la Cassazione, i funzionari regionali avrebbero dovuto applicare la legge che li obbligava a redigere la carta di localizzazione del pericolo valanghe. Un documento che, per i giudici, avrebbe potuto scongiurare la tragedia, in quanto l'hotel sarebbe stato probabilmente chiuso nei mesi invernali.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La svolta

Il ritorno dei palestinesi a Gaza E Tel Aviv attende i suoi ostaggi

Nella Striscia è scattata la tregua, arretra l’esercito israeliano Tra Hamas e Netanyahu ancora scambi di messaggi infuocati 
L’operazione

Narcotraffico nell’Isola, spuntano i pentiti: crolla il muro di omertà

Una parte dei presunti boss della droga avrebbe già iniziato a parlare con la Dda 
Francesco Pinna
regione

Todde-Zedda, un vertice accelera il rimpasto

Il presidente dei Progressisti incontra la governatrice: sul tavolo il caso Satta 
Roberto Murgia
Garlasco

«Verificare i conti delle gemelle Cappa»

La Finanza chiese di fare indagini bancarie: spariti i nomi delle cugine di Chiara Poggi  
Gli studi.

Credito, stretta per le piccole imprese

Nell’Isola prestiti giù del 3,7% rispetto al 2024, tasso medio più elevato d’Italia 