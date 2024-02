Rigopiano, l’ex prefetto  condannato ma solo per falso 

L’AQUILA. Cambia la sentenza per la tragedia del 18 gennaio 2017 a Rigopiano, quando una valanga travolse il resort e uccise 29 persone. La Corte d’Appello ha condannato per falso e omissione l’ex prefetto di Pescara Francesco Provolo e il capo di gabinetto Leonardo Bianco, assolti un anno fa, rispettivamente a un anno e 8 mesi e un anno e 4 mesi. Provolo è stato però assolto, come in primo grado, dai reati più gravi: omicidio plurimo, disastro e lesioni, ed entrambi sono stati assolti dall’accusa di depistaggio. Due anni e 8 mesi il tecnico del Comune di Farindola Luigi Colangeli, che si occupava dei permessi di ampliamento del resort. Assolto in primo grado, per lui il Pm chiedeva 11 anni e 4 mesi. Confermate invece 22 assoluzioni e le cinque condanne inflitte in primo grado. «Non è stata resa giustizia», commentano amari i familiari delle vittime. Confermate anche le condanne a 3 anni e 4 mesi per i dirigenti della provincia di Pescara Paolo D’Incecco e Mauro di Blasio. Confermati infine 2 anni e 8 mesi al sindaco Ilario Lacchetta, che con D’Incecco, di Blasio e Colangeli dovrà versare 1,5 milioni di provvisionali ai familiari. Per la Corte la tragedia è legata alla gestione del territorio, esclusa ogni responsabilità sulla mancata realizzazione della Carta Valanghe o legame con la scossa di terremoto che ci fu quella mattina.

