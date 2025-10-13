Rigide misure di sicurezza allo stadio e per il corteo proPal 

Sono imponenti le misure di sicurezza per la partita dello stadio “Friuli” di Udine. Il piano è stato messo a punto nel corso di una riunione del Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica nei giorni scorsi. C'è da vigilare sullo stadio stasera, ma anche sul corteo pro-Pal previsto nel pomeriggio e per il quale sono stati annunciati circa diecimila partecipanti. Massicci rinforzi delle forze di polizia sono stati inviati nel capoluogo friuliano per assicurare un'adeguata cornice di tutela dell'ordine pubblico. Coinvolti anche militari. Massima attenzione è dedicata agli spostamenti della squadra israeliana, dall'arrivo in aeroporto al pernottamento in albergo.

Smentita dal Dipartimento della pubblica sicurezza, dopo una voce che si era diffusa nei giorni scorsi, la presenza di agenti del Mossad tra la delegazione che accompagna la Nazionale di Tel Aviv.

