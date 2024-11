Rigenerazione urbana: oggi incontro  

Oggi alle 18,30 nel centro di quartiere Strakrash in via Brianza è in programma un incontro pubblico per il progetto di rigenerazione dell’area del campetto di via Cornalias, nel cosiddetto nucleo “Sacripanti”.

Le idee e gli esiti della discussione contribuiranno all'elaborazione del progetto che sarà utile a presentare il finanziamento al bando regionale sugli interventi di rigenerazione urbana finalizzati alla riqualificazione e al riordino degli ambiti urbani. «Le politiche di rigenerazione urbana e territoriale a Cagliari e in Sardegna», spiega l’assessore all’Urbanistica Matteo Matteo Lecis, «dovranno essere rivolte a rivitalizzare le aree degradate, promuovendo inclusione sociale, accessibilità e sostenibilità, a valorizzare i patrimoni abbandonati e a riqualificare i territori».

