Rigenerazione urbana nella città vecchia 

Rigenerazione urbana e futuro a Sassari Vecchia. Inaugurato ieri in centro storico l’Urban Living Lab, l’edificio riqualificato grazie ai fondi del Pinqua- Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare. Uno spazio in corso Vittorio Emanuele al n° 155, e a pochi passi da piazza Sant’Antonio che, nel progetto dell’amministrazione comunale, intende fare da incubatore di idee e iniziative dedicate all’innovazione sociale. La missione è quella di ridare vita a un’area da tempo preda del degrado attivando le collaborazioni tra i cittadini e il Comune, promuovendo laboratori, eventi e incontri in un ambiente moderno e adatto alle diverse esigenze di chi lo fruirà. A prendere parte al debutto, circoscritto per le presenze ai consiglieri comunali, il sindaco Giuseppe Mascia e i referenti di Politiche della casa e della Valorizzazione del Patrimonio, dall’assessora Patrizia Mercuri al dirigente del settore Antonio Solinas.

L’immobile scelto per l’Urban Living Lab è stato acquistato dal Comune nel 2023 e include, all’interno dello stesso edificio, anche gli alloggi che verranno dati in locazione con affitti calmierati. L’idea è “mappare” i bisogni del quartiere e individuare poi i progetti che possano impattare sul rione e i suoi abitanti.

