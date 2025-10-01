Rigenerazione urbana a San Benedetto e Monte Agruxiau 

Rigenerazione urbana, riqualificazione, viabilità e messa in sicurezza: sono gli obiettivo dei progetti presentati dall’amministrazione comunale di Iglesias per rispondere al bando regionale.

Fra i progetti spicca quello riqualificazione e rigenerazione urbana di due frazioni molto importanti: Monte Agruxiau e l' antico borgo minerario di San Benedetto. Il finanziamento richiesto corrisponde a un milione di euro, ovvero, cinquecentomila euro per ciascuna frazione. Gli interventi contemplano la sistemazione delle strade, ormai obsolete, nuovi impianti di illuminazione, realizzazione dei marciapiedi e una serie di lavori relativi alla posa in opera e cura del verde pubblico. Anche per il Palazzo municipale è stato presentato un progetto inerente la riqualificazione della struttura con interventi nel piano terra, primo e secondo piano. In questo caso, il finanziamento richiesto è pari a cinquecentomila euro. Con l’approvazione del Peba, il piano per l' eliminazione delle barriere architettoniche, è stato possibile richiedere un finanziamento mirato, che permetterà non soltanto di eliminare gli ostacoli per le persone più fragili e con disabilità, ma anche di realizzare una segnaletica più attenta alle esigenze di tutti, nuovi dossi e rotatorie. Il finanziamento richiesto è equivalente a centocinquantaseimila euro. Infine, è stato presentato un progetto relativo all’ampliamento e alla messa in sicurezza del cimitero. Costo degli interventi duecentomila euro. «Abbiamo partecipato a tutti bandi regionali che ci consentivano di raggiungere i nostri obiettivi - ha spiegato l' assessore ai Lavori pubblici, Nicola Concas - Il nostro auspicio è quello di ottenere al più presto i finanziamenti per poter iniziare con i lavori predisposti».

RIPRODUZIONE RISERVATA