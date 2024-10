Rigenerazione dei borghi ancora sulla carta 

Sono passati quasi 2 anni e mezzo dal bando per la rigenerazione culturale e sociale dei borghi del Pnrr, che ha portato oltre un milione e 600mila euro nelle casse comunali, ma non sono iniziati i lavori delle prime opere previste: la riqualificazione di Casa Pili, che custodisce la collezione archeologica, la ristrutturazione del cortile della biblioteca comunale nella Casa aragonese e lo European youth center. Ma le risorse vanno spese entro il 2026. Intanto però il Comune sta già assegnando incarichi a consulenti per comunicazione, promozione, segreteria amministrativa e tecnici esterni con risorse comunali, cosa che in paese ha fatto storcere il naso: 170mila euro in totale. Spiccano i 68mila alla project manager Paola Locci, funzionaria di Invitalia che ha ruolo attivo nella gestione dei fondi Pnrr e anche consulente Pnrr per il Comune; 31mila euro, dai fondi Pnrr, andranno all’architetto torinese Daniele Meloni, progettista dei primi interventi strutturali.

Il Comune

«Abbiamo un leggero ritardo per l’appalto dei lavori – spiega la sindaca Albina Mereu – per la Biblioteca stiamo cercando una ditta con le certificazioni giuste, che non è facile individuare. A breve partiremo con la ristrutturazione dell’edificio che ospiterà lo Youth Center; avremo una nuova riunione con i funzionari del Ministero per dirimere alcune questioni. Non sono procedure semplici, andiamo avanti con determinazione e nel rispetto delle normative».

Le polemiche

Tutto tace invece sulle altre linee d’intervento della linea B, rimodulate dall’amministrazione e consentite dal Ministero della Cultura, e sul ruolo dei partner del progetto: Perda Sonadora, associazione Terras e Crea per la Scuola di sviluppo locale, Lughené, Nur e Ninfea. Perda Sonadora, che aveva ideato il progetto risultato vincitore, è stata invitata a rientrare nelle linee di intervento ma il presidente, Luca Manunza, ha declinato: «A queste condizioni non è possibile rientrare, il bando borghi è una follia, i nostri concittadini chiederanno conto di quanto sta accadendo. I processi di crescita culturale che avevamo progettato sono stati ingiustamente denigrati. Così facendo si stanno sperperando milioni». La sindaca replica: «Gli atti dell’amministrazione sono stati improntati al rispetto delle procedure e alle linee guida proposte dal Ministero. La rimodulazione è stata necessaria per “sanare” situazioni che altrimenti avrebbero messo a rischio il finanziamento ed esposto il Comune a gravi sanzioni da parte della Corte dei conti».

