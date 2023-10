Rigassificatori, intesa col Governo: «Stop a Portovesme» 

Rigassificatori nell’Isola, l’intesa è vicina. Il decreto energia lo prevede a Portovesme, ma la Giunta ha presentato un ricorso che dovrebbe essere discusso tra meno di un mese. Regione e Governo però hanno quasi concluso un accordo: «Dovremmo chiudere la prossima settimana o quella dopo», ha detto il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, in audizione alla Commissione bicamerale Insularità, rispondendo a lla deputata M5S Alessandra Todde.

I tempi

Insomma, le due parti non sono poi così tanto lontane. «Nei prossimi giorni è previsto un incontro del tavolo fra la Regione Sardegna e la struttura tecnica del Ministero», ha aggiunto il ministro Pichetto Fratin, «sono stati trovati dei punti di convergenza. Mancano alcune fasi di definizione». Per quanto riguarda l’approvvigionamento del gas il decreto prevede che l’Isola venga inserita nella rete nazionale, ma non è previsto nessun tubo per unire le due sponde del Tirreno: saranno utilizzate bettoline che faranno la spola tra l’Isola e i due depositi di Panigaglia (La Spezia) e Livorno.

Il progetto

Le navi metaniere riforniranno gli impianti galleggianti in grado di svolgere anche la “rigassificazione”, cioè la trasformazione del metano liquido in gas, previsti inizialmente a Porto Torres e Portovesme. «Questo decreto è stato contestato dalla Regione ed è in fase di revisione. L ’unica certezza è Porto Torres, perché su Portovesme c’è l’opposizione della Giunta. Io ho detto a Snam e all’ente locale di mettersi d’accordo e di dirmi dove va fatto il rigassificatore per il sud dell’isola. Bisogna creare in Sardegna le stesse condizioni di sicurezza energetica del continente», ha chiarito il ministro.Insomma: per ora si partirà col rigassificatore di Porto Torres, probabilmente potenziato, «e in grado di servire anche il sud dell’Isola grazie alla rete di distribuzione», spiega l’assessora all’Industria Anita Pili. E resta sullo sfondo l’ipotesi di un altro impianto a Cagliari, al posto di quello di Portovesme «che non si farà». Sull’intesa il senatore del Pd Marco Meloni attacca: «Riteniamo grave che il presidente Solinas, dopo aver negato alla commissione Insularità qualsiasi informazione sul contenuto dell’accordo continui a non informare né l’opinione pubblica né le realtà istituzionali e produttive sul contenuto dell’intesa».

Le centrali

Intanto il ministro ha pure frenato sullo stop al carbone, pianificato entro il 2025: «Con questi prezzi dell’energia, non me la sono sentita di chiudere la centrale di Fiume Santo in Sardegna, così come non me la sono sentita di chiudere Brindisi e Civitavecchia», dice Pichetto Fratin.

La Regione

E nel frattempo si cerca l’intesa anche sul decreto “Aree idonee”, che individua le zone in cui installare gli impianti per la produzione di energie rinnovabili. «È necessario che le nostre comunità siano protagoniste della transizione energetica. Abbiamo trasferito al ministro Pichetto Fratin un documento con le richieste di modifica del decreto, in cui è ribadita la necessità di redigere una cornice normativa che consenta alle Regioni di legiferare in materia di aree idonee contemperando l’esigenza di tutela e programmazione del territorio rivendicate dai sindaci, e quella di sviluppo delle rinnovabili », fa sapere l’assessora Pili, che mercoledì ha coordinato la riunione della Commissione energia congiunta con ambiente, agricoltura e tutela del paesaggio della Conferenza delle Regioni. Alla riunione ha partecipato anche l’assessore al l’Ambiente Marco Porcu: «È importante che alle Regioni sia lasciato un ampio margine di pianificazione, in accordo con le comunità locali».

