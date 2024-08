Rigassificatore vicino a casa: ricorso a Strasburgo 

Il futuro rigassificatore sorgerà a meno di quattrocento metri da casa sua, al Villaggio Pescatori di Giorgino. Per questo Mariano Strazzeri ha deciso di rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il reclamo è stato depositato ieri a Strasburgo. Tecnicamente è un ricorso contro il decreto del ministero della Transizione ecologica del 24 marzo 2021, che dava il giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto del rigassificatore a ridosso del porto. Di fronte alla Corte, Strazzeri è rappresentato dall'avvocato Andrea Mensi, docente di diritto internazionale all'Università di Bologna, esperto di ricorsi in sede europea.

Strazzeri, presidente del Comitato dei residenti del villaggio, si era già rivolto al Tar e al Consiglio di Stato, ma il ricorso era stato respinto. Nel provvedimento depositato a Strasburgo, spiega il legale, «si denuncia la mancanza di adeguate garanzie per la salute del ricorrente, la cui abitazione sorge a meno di 400 metri dal rigassificatore, mentre simili impianti in Europa di norma sorgono a chilometri di distanza dai centri abitati». L'avvocato aggiunge: «C'è una forte consapevolezza dell'importanza energetica e ambientale, ai fini della decarbonizzazione, del rigassificatore, infatti non è un ricorso contro il progetto». Tuttavia - sottolinea il legale - «gli standard internazionali previsti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione di Aahrus stabiliscono requisiti particolarmente stringenti sulla riduzione dei rischi per la salute umana e per l'ambiente e sul dovere di fornire informazioni ambientali complete, requisiti che reputiamo non pienamente rispettati. Confidiamo nella possibilità di un accordo per rivedere il progetto in modo da tutelare i residenti nel Villaggio Pescatori». Il ricorso, assai complesso, dovrà ora superare la delicata fase di ammissibilità che durerà circa 12 mesi e che vede ogni anno dichiarare inammissibili oltre il 90% dei reclami. Da quel momento inizierà l'esame nel merito.

