Rigassificatore, pressing del Ministero 

Il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica vuole accelerare i tempi sull’impianto di stoccaggio di Gnl (gas naturale liquefatto) a Giorgino, a due passi dal Villaggio Pescatori. Lo fa in modo diretto invitando la Regione ad approvare la delibera di Giunta per il rilascio dell’Intesa per la realizzazione dell’impianto di stoccaggio e rigassificazione.

Il precetto

La lettera firmata da Adelaide D’Auria e inviata mercoledì alla Presidenza della Regione e all’assessorato all’Industria, oltreché alla società Sardinia Lng, che dovrebbe realizzare il gassificatore è un “ulteriore sollecito al rilascio dell’Intesa” per la costruzione “dell’impianto di stoccaggio di Gnl e connesso terminale di rigassificazione ubicato nel Porto Canale di Cagliari – Procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio, con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e approvazione del progetto definitivo”. Il sollecito di avant’ieri è il terzo, dopo quelli di gennaio e maggio del 2023 con il quale il Ministero dell’Ambiente “nel comunicare la chiusura favorevole dell’istruttoria procedimentale riguardante l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un terminale di rigassificazione e di un impianto di stoccaggio di Gnl (gas naturale liquefatto), in parte funzionale allo stesso rigassificatore, da realizzarsi in Regione Sardegna, nel Porto Canale di Cagliari in zona demaniale, ha richiesto il rilascio dell’Intesa di codesta Regione Sardegna, da esprimersi con Delibera di giunta regionale, ha sollecitato il rilascio della predetta Intesa”.

Nessun aut aut

Per l’assessore regionale all’Industri Emanuele Cani non c’è alcun aut aut da parte del Ministero dell’Ambiente. «La faccenda rientra nella discussione sulla metanizzazione della Sardegna, argomento discusso con la presidente Alessandra Todde e il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e si ricollega al decreto del 2022 che va aggiornato e chiuso», afferma l’assessore. «Non esprimiamo un giudizio particolare su questa o altre infrastrutture, prima dobbiamo sviluppare il ragionamento nell’ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di due anni fa e fare una valutazione. I progetti – precisa Cani – devono essere compatibili con la rete nazionale».

L’argomento sarà preso in considerazione anche dal sindaco Massimo Zedda ne parlerà con la presidente Todde, è in programma un incontro con lei quanto prima.

Il piano

Il progetto della Sardinia Lng, società con sede a Cagliari partecipata da Isgas, Cosin e Vitaly (a sua volta controllata per il 50 per cento da Vitol e per l'altro 50 da Comoil), stima un investimento di 120 milioni di euro per la realizzazione di un deposito costiero e un impianto di rigassificazione, oltre che un’area destinata al bunkeraggio delle navi a metano nell'area del Porto Canale di Cagliari.

Il progetto prevede la costruzione di un terminal Gnl nel Porto canale di Cagliari composto da un impianto di stoccaggio con una capacità di 22 mila metri cubi e un impianto per la rigassificazione del gas naturale liquefatto. Il gas arriva con le navi criogeniche a una temperatura di 162 gradi sotto zero e prima di essere immesso in rete deve essere rigassificato, trasformato dallo stato liquido a quello gassoso, trattato un impianto che trasforma un metro cubo di Gnl in 600 metri cubi di metano.

