Rigassificatore, il Tar dice no all’ultimo ricorso  

In più «lo studio di impatto ambientale predisposto dal soggetto proponente reca l'espressa indicazione delle alternative prese in esame, unitamente alla relativa analisi, includente da un lato il confronto dei vantaggi e svantaggi correlati all'ipotesi di mancata realizzazione dell'intervento, dall'altro le criticità connesse alla diversa localizzazione dell'impianto rispetto alla realizzazione e alla conseguente gestione dell'opera nonché dell'ambiente in cui l'opera stessa si inserisce».

Il Tar ha rilevato che «gli elementi dedotti in ricorso a fondamento dei vizi denunciati non configurano macroscopici difetti di istruttoria ovvero carenza di idonea motivazione, né tanto meno integrano ipotesi di manifesta illogicità e incongruità ovvero di travisamento fattuale in ordine alla compiuta valutazione di impatto ambientale».

Con il primo motivo di ricorso si lamentava la violazione della normativa di riferimento nella parte in cui è previsto che lo studio di impatto ambientale debba contenere una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta. In sostanza, si denunciava il carattere meramente formale dell'analisi svolta, e carenze motivazionali con riferimento alle due opzioni alternative individuate.

Il rigassificatore nel Porto canale si farà. Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso proposto dall'associazione di volontariato Comitato di Quartiere Villaggio Pescatori che contestava il decreto del ministero della Transizione Ecologica che dava un giudizio positivo di compatibilità ambientale al progetto, ma anche i connessi pareri tecnici favorevoli espressi dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e Vas, dell'Istituto superiore di sanità e dell'allora ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo.

Le contestazioni

«Danni ambientali»

Quanto al secondo motivo di ricorso - col quale si deduceva nel concreto i vizi istruttori e le carenze motivazionali da cui risulterebbe affetta l'intera procedura di Valutazione di impatto ambientale, riguardo alla ritenuta inidoneità dell'area prescelta ad ospitare il Terminal Gnl perché collocata in un contesto di estrema rilevanza ambientale e vicino a insediamenti abitativi - il Tar ha ritenuto che «gli elementi dedotti a sostegno delle doglianze formulate, non trovano alcuna corrispondenza nel complesso degli atti procedimentali» né tanto meno «valgono ad integrare vizi suscettibili di controllo in sede giudiziale».

