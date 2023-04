Rigassificatore, anche i Progressisti a fianco al Villaggio 

Ci saranno anche consiglieri e parlamentari dei Progressisti al corteo organizzato per sabato dagli ambientalisti e dai residenti del Villaggio pescatori contro il rigassificatore nelle aree vicine il porto Canale.

«Sosteniamo da tempo la lotta che il comitato di quartiere Villaggio Pescatori di Giorgino porta avanti per difendere il proprio territorio, la propria salute e le possibilità di una economia ecosostenibile», dice la deputata dell'Alleanza Verdi Sinistra, Francesca Ghirra, che è anche consigliera comunale.

«Gli abitanti del villaggio sono preoccupati per la realizzazione dell’impianto a ridosso delle abitazioni e dello svincolo della statale e noi con loro», aggiunge. «Cittadine e cittadini si battono da anni per chiedere che venga individuata una diversa localizzazione del terminal Gnl. Vista l'estensione delle aree del Porto Canale e del Cacip, non sarebbe difficile trovare zone più adeguate, più lontane dalle abitazioni e dallo svincolo della strada statale litoranea 195. Oltre che per la salute e la sicurezza dei cittadini, siamo preoccupati per l'operatività del Porto Canale, già profondamente in crisi. Non vorremmo», aggiunge Ghirra, «che il nuovo impianto possa rappresentare un ulteriore ostacolo allo sviluppo economico-produttivo, naturalistico e turistico del compendio di Santa Gilla. Ma dopo il si del ministero dell'Ambiente, manca solo l'ok della Regione per il rigassificatore di Giorgino. Purtroppo il Tar Lazio ha confermato la compatibilità ambientale del progetto, respingendo il ricorso del comitato di quartiere del Villaggio Pescatori. Per queste ragioni, per il costante impegno nella lotta ai cambiamenti climatici, al superamento dei combustibili fossili e a ogni pratica di aggressione all'ambiente, i Progressisti saranno al corteo».

