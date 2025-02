«Rigassificatore a rischio strage» 

«Ad alto rischio di incidente rilevante». Il rigassificatore che potrebbe sorgere a Giorgino è classificato in questo modo dalla legge Seveso. Cioè, «a rischio strage», hanno ricordato ieri le associazioni protagoniste di un sit-in organizzato sotto il palazzo della Regione in viale Trento a Cagliari. Canzoni di protesta, ma anche cartelloni e interventi al megafono. Obiettivo: chiedere alla presidente Alessandra Todde di fermare il progetto. In campo DonneAmbienteSardegna, Confederazione Sindacale Sarda, Sardegna Pulita, Assotziu Consumadoris Sardigna, Comitato di Quartiere Villaggio Pescatori, Comunità l'Aquilone di don Carlo Follesa. «Il progetto - è stato spiegato durante il sit-in - riguarda un impianto a rischio strage che dovrebbe sorgere all'ingresso di Cagliari, davanti al nuovo campus studenti, a quattrocento metri dal villaggio Giorgino e dal nuovo centro di accoglienza per il disagio sociale della comunità di don Carlo Follesa». Un progetto, «che ha già avuto il benestare da parte del ministero dell'Ambiente».

Da qui l’appello alla presidente della Regione Alessandra Todde lanciato ieri dall’ambientalista Angelo Cremone: «Presidente, a domanda risponda: aveva preso un impegno con noi davanti a tanti testimoni il giorno dell'insediamento a Cagliari della nuova Giunta guidata da Massimo Zedda, ci aveva detto che era contraria a questo impianto: che cosa ha fatto fino ad ora per bloccare un iter che sta andando avanti?».

L’audizione

La preoccupazione aumenta. Anche perché oggi in commissione Ecologia urbana, Ambiente e Verde pubblico del Comune di Cagliari si terrà l’audizione del presidente della società Slg sul progetto dell'impianto di stoccaggio e rigassificazione di Gnl nel porto di Cagliari. Un’audizione in vista della discussione in Consiglio comunale dell'ordine del giorno sul futuro del villaggio pescatori e dell'area di Giorgino. Una delegazione delle associazioni che dicono no all'impianto sarà sotto il Municipio per chiedere spiegazioni. (ro. mu.)

