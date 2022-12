Rifugio per cani, tutto da rifare 

Un milione e mezzo per tre anni - che si traduce in un costo giornaliero di 3,10 a cane - non sarebbe sufficiente quindi. Lo stesso motivo per cui non avrebbe risposto alla trattativa negoziata scaduta il 27 dicembre. «I titolari del canile ci hanno comunicato che 3 euro e 10 sarebbe un prezzo impraticabile, sottolineando che avrebbero partecipato con un’offerta che va dai 3 euro e 70 centesimi in su», spiega il vicesindaco Tore Sanna. Da qui la decisione di un affidamento provvisorio di tre mesi, sempre al canile di Selargius, prevedendo un costo giornaliero di 3,70 a cane. «Questi tre mesi ci serviranno per ridefinire la nuova gara d’appalto», dice il vicesindaco, «a questo punto con una base d’asta che sale di 60 centesimi, da 3 euro e 10 a 3,70».

Lo stesso rifugio non ha partecipato alla prima gara d’appalto, andata deserta, perché l’offerta economica proposta nel bando comunale - a detta dei titolari del canile - non ricoprirebbe i costi da sostenere per la cura dei cani, soprattutto alla luce dei rincari generali che a cascata si ripercuotono anche sul mantenimento degli animali nella struttura.

Anche il secondo tentativo per garantire un rifugio ai 400 cani quartesi abbandonati per strada è andato deserto. Nessuna offerta con la procedura negoziata bandita prima di Natale - così come successo per la prima gara conclusa appena due settimane fa - tanto che il Comune è dovuto correre ai ripari con un affidamento urgente al canile Shardana di Selargius - struttura che ospita i cuccioli randagi della città da anni, e con una convenzione in scadenza - con un mini appalto di tre mesi e un costo totale di oltre 130mila euro.

Offerta troppo bassa

Soluzione in extremis

Una soluzione trovata in extremis per garantire un ricovero sicuro alle centinaia di quattrozampe rimasti senza una casa. «La questione è sempre la stessa, il fenomeno dell’abbandono dei cani», ribadisce Sanna, «un problema di civiltà che va affrontato con il dovuto riguardo, per questo stiamo puntando tanto su adozioni e sterilizzazioni. Iniziative che, insieme al ricovero in canile, comportano una spesa importante per il Comune, le risorse sono sempre meno».

Ora l’ultimo scoglio da superare sarà proprio quello di trovare i fondi in bilancio da dedicare all’aumento del costo del futuro appalto. Poi si dovrà ragionare sull’ipotesi di realizzare un canile comunale. «Lo stiamo valutando ma non è in cima alle priorità sulle quali ci stiamo concentrando al momento», precisa Sanna.

Intanto prosegue la campagna di sterilizzazione - dedicata in primis ai cani rurali - finanziata dal Comune e organizzata con la collaborazione dell’associazione Effetto Palla, e della garante comunale degli animali, Donatella Perseo.

Ma si punta anche su nuove aree per gli animali: il nuovo parco di via Umbria è stato allestito di recente, mentre è già pronto il progetto per destinare uno spazio del parco Matteotti ai quattrozampe.

